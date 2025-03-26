Sancaktepe Belediyesi Tapu Sorunlarını Çözmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Sancaktepe Belediyesi Tapu Sorunlarını Çözmeye Devam Ediyor

Sancaktepe Belediyesi Tapu Sorunlarını Çözmeye Devam Ediyor

Sancaktepe Belediyesi, düzenlediği tören ile tapularına kavuşmayı bekleyen 76 hak sahibine tapularını dağıttı. Belediye Başkanı Alper Yeğin, tapu sorunlarının çözümü için çalışmaların süreceğini açıkladı.

26.03.2025 15:05  Güncelleme: 15:11
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Sancaktepe Belediyesi ilçede yaşanan tapu sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Osmangazi, Akpınar, Eyüp Sultan, Abdurrahmangazi, Yenidoğan Fatih ve Veysel Karani Mahallesi'nde tapularına kavuşmayı bekleyen 76 hak sahibi vatandaşımız düzenlenen törenle tapularına kavuştu.

25 Mart Salı günü gerçekleşen tapu töreninde hak sahibi vatandaşlarımıza tapularını dağıtan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin yaptığı konuşmada göreve geldiği günden bu yana başlayan değişim süreci ile birlikte en büyük hedeflerinden birinin tapu sorunundan arınmış gündeminde tapu problemi olmayan bir Sancaktepe olduğunu altını çizerek "Vatandaşlarımız ile özelikle yaz ayı boyunca gerçekleştirmiş olduğumuz Mahalle günlerinde halkımız tarafından bizlere bildirilen sorunların çözüm noktasında çok gayret sarfettik. Toplam 7 mahalleden 76 ailemizin daha yıllardır süren tapu sorununu devletimizin ilgili kurumları ile birlikte koordine ederek çözdük. Buradan özellikle bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için göreve geldik bugünde bu sorunu çözdüğümüz için çok mutluyum. Görev süremiz boyunca şu ana kadar 256 hak sahibi vatandaşımız tapularını aldılar. Bundan sonraki süreçte ilçemizde bulunan diğer bölgelerde de tapu ve mülkiyet sorununu çözme hususunda çalışmalarımız sürüyor. Amacımız tapu sorunu çözüme kavuşturup gündemimizden çıkarmaktır. Hak sahiplerine tapu dağıtımları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sancaktepe'de tapusuz mülk kalmayacak. Sancaktepe'de ikamet eden her komşumuz kendi tapulu mülklerinde oturmuş olacak" şeklinde konuştu.

Tapu dağıtım töreni, yapılan konuşmaların ardından hak sahiplerine tapu teslimi ile sona erdi. Konu ile düşüncelerini dile getiren vatandaşlar, tapularını almanın mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını belirterek Başkan Alper Yeğin'e teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sancaktepe Belediyesi Tapu Sorunlarını Çözmeye Devam Ediyor - Son Dakika

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