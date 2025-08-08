Sancaktepe Belediyesi Tapu Sorunlarını Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
Sancaktepe Belediyesi Tapu Sorunlarını Çözüme Kavuşturdu

Sancaktepe Belediyesi Tapu Sorunlarını Çözüme Kavuşturdu
08.08.2025 10:07  Güncelleme: 10:11
Sancaktepe Belediyesi, tapu sorunlarını çözen bir tören düzenleyerek 63 hak sahibine tapularını teslim etti. Ayrıca belediye, hizmet kalitesini artırmak amacıyla 16 yeni hizmet aracı satın aldı.

Sancaktepe Belediyesi, uzun yıllardır devam eden tapu sorunlarını çözüme kavuşturdu. İlçede farklı mahallelerde yaşayan ve yıllardır tapularını bekleyen 63 hak sahibi vatandaş, düzenlenen törenle tapularına kavuştu.

Sancaktepe Belediyesi'nin tapu teslim töreniyle birlikte bir diğer yatırımı da kamuoyuna duyuruldu. Belediye, vatandaşlara daha hızlı ve verimli hizmet sunabilmek adına 16 yeni hizmet aracını filosuna kattı. Tapu dağıtım töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, hem mülkiyet sorunlarının çözümü hem de belediyenin hizmet kapasitesinin artırılması yönünde önemli adımlar attıklarını vurguladı.

"Hiçbir vatandaşımızın sorununu ortada bırakmadık"

Alper Yeğin tören sırasında gerçekleştirdiği konuşmasında, "Sadece belediyeyi mevcut yönetim konforundan çıkarıp, aynı zamanda birçok yatırım yaparak kentin gelişmesine, Sancaktepeli komşularımızın olağanüstü hizmetler almasını sağlıyoruz. Bugün burada, tapularını bekleyen 63 komşumuzun sorununu çözüme kavuşturduk. Bu bizim görev süremizde gerçekleştirdiğimiz dördüncü tapu dağıtımı. Göreve geldiğimizden bu yana toplamda 101 hak sahibi vatandaşımıza tapularını ulaştırmış olduk" ifadelerine yer verdi.

"30 milyon lira değerinde araç filosu"

Yeni hizmet araçlarına da değinen Başkan Yeğin, "Bugün burada tanıttığımız 16 yeni araç, belediyemizin öz malı olarak alındı. Yaklaşık 30 milyon lira maliyetle hizmete alınan bu araçlarla, kiralık araç dönemini sona erdiriyoruz. Belediyemizin daha önce sadece 10 adet öz mal aracı varken, artık bu sayı katlanarak artıyor. Yakın zamanda 15 yeni araç daha envantere katılacak," şeklinde konuştu.

Sancaktepe Belediyesi'nin halihazırda 30 ayrı noktada devam eden projeleri bulunduğunu belirten Başkan Yeğin, bugüne kadar 35 projenin açılışının yapıldığını ve 35 projenin daha temel atma töreni olmadan hayata geçirildiğini aktardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

