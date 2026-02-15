Sancaktepe'de Yaşar Kemal Yürüyüş Yolu ve Spor Alanı hizmete açıldı - Son Dakika
Sancaktepe'de Yaşar Kemal Yürüyüş Yolu ve Spor Alanı hizmete açıldı

15.02.2026 10:56  Güncelleme: 11:01
Sancaktepe Belediyesi, Osman Gazi Mahallesi'nde 9 bin 355 metrekarelik alanda inşa edilen Yaşar Kemal Yürüyüş Yolu ve Spor Alanı'nı hizmete açtı. Alan, spor sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile afet toplanma alanı olarak da kullanılacak.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Osman Gazi Mahallesi'nde 9 bin 355 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan Yaşar Kemal Yürüyüş Yolu ve Spor Alanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Spor sahalarından yürüyüş ve bisiklet yollarına kadar pek çok aktivitenin yanı sıra alan, aynı zamanda afet durumlarında toplanma alanı olarak hizmet verecek.

Toplam 9 bin 355 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen projede 2 futbol sahası, 1 voleybol sahası ve 1 basketbol sahasının yanı sıra çocuklar için kuleli oyun grubu yer aldı. Ayrıca projede crossfit alanı, 4 ayrı fitness alanı ile yürüyüş ve bisiklet yolu da bulunuyor. Her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde planlanan Yaşar Kemal Yürüyüş Yolu ve Spor Alanı sayesinde mahalle sakinlerinin güvenli ve modern bir ortamda spor yapabilmesi hedefleniyor. Yeni yaşam alanı, bölge halkına hem spor yapma hem de sosyal etkileşim imkanı sunacak.

"Komşularımız mutlu, çocuklarımız mutlu, onların ne ihtiyacı varsa hepsini yerine getiriyoruz"

Açılışta konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, hizmete açılan Yürüyüş Yolu'nun Sancaktepeli vatandaşların talepleri doğrultusunda hayata geçirilmiş önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Yaşar Kemal Yürüyüş Yolu'nu hizmete açtık, yaklaşık 4 ay önce inşaat çalışmalarına başlamıştık. Güzel bir alan oldu, geçmiş dönemlerde burası dere kenarında kalan atıl bir bölgeydi. Sancaktepeli komşularımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik planlandı, talepleri dinledik. Mahalle toplantılarında komşularımız 'yürüyüş yapacak alanımız yok, park alanımız yok' dedi. Çocuklar 'top oynayacak alanımız yok' dedi. Biz de buna yönelik bir alan çalışmasına başladık ve bugün de hizmete açıyoruz. Buraya da Yaşar Kemal gibi ülkemizin gururu ve tüm dünyada tanınan, bilinen çok kıymetli bir büyüğümüzün ismini verdik. Komşularımız mutlu, çocuklarımız mutlu. Sancaktepe için daha fazlasını da yapıyoruz; 19 mahallemizin 19'unda da parklarımız, aile sağlığı merkezlerimiz, kreşlerimiz, sosyal tesislerimiz ve mahalle evlerimiz devam ediyor. Komşularımızın ne ihtiyacı varsa hepsini bir bir yerine getiriyoruz. Bu alanlar bugün iyi günlerde kullanılan yerler ama Allah göstermesin bir deprem sonrasında birçok meselede depremi düşünülerek tasarlanmış ve altyapısı tamamlanmış afet toplanma alanları. Temennimiz hiçbir zamana afet olmasın ama afet olması durumunda da Sancaktepe'yi afetlere hazırladık."

Kurdele kesiminin ardından Sancaktepeli vatandaşlar yürüyüş yaparak ve spor alanlarını kullanarak yeni yaşam alanının tadını çıkarırken, çocuklar ise oyun gruplarında ve sahalarda doyasıya vakit geçirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yaşar Kemal, Osman Gazi, Sancaktepe, Yerel, Spor, Son Dakika

