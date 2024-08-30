Sandıklı'da Ahilik Kültürü Yaşatılıyor - Son Dakika
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Sandıklı'da Ahilik Kültürü Yaşatılıyor

Sandıklı\'da Ahilik Kültürü Yaşatılıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde faaliyet gösteren Sandıklı Gardaş Yarenler Kültür Derneği, ahilik kültürünü yaşatmak amacıyla çırak projesini bu sene de devam ettiriyor. Geçen sene başlatılan proje kapsamında bu sene 45 çocuk ve genç, istedikleri meslek üzerinden ilçedeki esnaflara çırak olarak verilecek. Proje ile el sanatı gerektiren mesleklerin kaybolmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

30.08.2024 16:12
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çoğunluğu esnaflardan oluşan ve ahi kültürünü benimsemiş, Sandıklı Gardaş Yarenler Kültür Derneği, ahilik kültürünü yaşatmak adına, geçen sene yaptıkları çırak projesini bu senede Sandıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliği ile devam ettiriyor.

Geçen sene projeyi duyan esnaflar Gardaş Yarenler Meclisinden çırak talebinde bulunuyor. Ailelerde kendi çocuklarının bir meslek sahibi olabilmeleri adına Derneğin kapısını çalıp yardım istiyorlar. Bu sene ilave olarak yaklaşık 45 çocuk ve genci, talepler doğrultusunda ve gençlerin ve çocukların, istedikleri iş ve meslek üzerinden ilçedeki esnafa çırak verirken, proje ile özellikle el sanatı gerektiren mesleklerin kaybolmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Geçen sene Gardaş Yarenler Derneği geçmiş yıllardaki kültürü gelecek yıllara taşıyabilmek için derneğe üye 10 ile 18 yaşlarındaki küçük yarenleri esnaflara çırak verdi. Ahilik kültüründen ve çırak bulunmaması taleplerinden esinlenen dernek yönetimi okulların yaz tatili olması ile birlikte derneğe üye olan 30 çocuğa ilave, 15 çocuk ve gençlerle beraber 45 çocuğu meslek öğrenmeleri, geçmiş çıraklık kültürünü gelecek yıllara taşımak için aşçı, elektrikçi, demir doğrama, kasap, buz dolap ve klima tamiri, berber, sıhhi tesisat, çay ocağı, garsonluk, motor tamiri, kaportacı, mobilya, gibi 14 ayrı mesleği icra eden esnafa çırak verdi. Derneğin küçük üyeleri tatil boyunca harçlıklarını kazanırken bir yandan da meslekleri öğrenecekler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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