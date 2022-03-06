Sandıklı'da "Aile Okulu" seminerleri binlerce aileye ulaştı - Son Dakika

Sandıklı'da "Aile Okulu" seminerleri binlerce aileye ulaştı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Sandıklı ilçesi 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından ailelere yönelik geçtiğimiz yıl başlatılan 'Aile Okulu' seminerleri ilçenin tüm köy okullarında devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlayan seminerlerde binlerce aileye ulaşılarak büyük bir başarı sağlandı.

Özellikle köylerde çocukları ile ilgili verilen bilgilerle ailelerin farkındalığı artırdığı ve bilinç düzeyini yükselttiği ifade edildi. Sandıklı Koçhisar Köyü İlköğretim Okulu'nda ailelere yönelik seminer ile ilçeye bağlı köylerde tamamlandı. Seminerlerde farklı başlıklar altında ailelerin çocuklarla yaşadıkları sorunlara değinildi. Çocukların yaşadığını yansıttığı, çocuklarla ilgilenilmesinin çocukları büyük ölçüde geliştirdiği, çocuklara gösterilen ilginin, sevginin ve şefkatin beyin gelişimine olumlu katkı sağladığı, kıyaslama yapmanın çocukların gönlünde tahribat oluşturduğu, kaliteli zaman geçirmenin önemi ve teknolojik aletlerle yoğun etkileşim içinde olan çocukların farklı problemlerle karşılaştığı anlatıldı.

"Seminerler bütün okullarda yapılacak"

Yılmaz, seminerlerde çocuklarla birlikte nitelikli zaman geçirmenin çocukların sosyal ve duygusal yönüne çok olumlu katkıları olduğu anlatılarak farkındalık oluşturuldu. Çocukların teknolojik aletleri kullanılması ile ilgili bilimsel çalışmalardan da örnekler veren Yılmaz, bu semineri ilçenin tüm köy okullarına ulaştırmaktan duyduğu memnuniyetlerini ifade ettiler. Yılmaz, seminerler vesilesiyle bir çocuğun hayatının daha da güzelleşebileceğini, bir çocuk için seminerleri aynı aşk ve heyecanla ülkenin farklı yerlerinde yapmaya devam edeceğini ifade etti.