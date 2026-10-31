Sandıklı\'da gıda işletmeleri hijyen ve satış şartları açısından denetlendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda işletmeleri denetlendi. Denetimlerde işletmelerin hijyen ve sanitasyon şartları gıdaların muhafaza edilmesi ve satış şartları ile ilgili mevzuata uygunlukları kontrol edildi.

Denetimlerin, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla aralıksız sürdürüleceği belirtildi.