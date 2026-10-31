Sandıklı\'da gıda işletmeleri hijyen ve satış şartları açısından denetlendi

Sandıklı'da gıda işletmeleri hijyen ve satış şartları açısından denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçedeki gıda işletmelerini denetledi. Hijyen ve sanitasyon şartları ile gıdaların muhafaza ve satış koşullarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi; denetimlerin halk sağlığı için aralıksız süreceği belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda işletmeleri denetlendi. Denetimlerde işletmelerin hijyen ve sanitasyon şartları gıdaların muhafaza edilmesi ve satış şartları ile ilgili mevzuata uygunlukları kontrol edildi.
Denetimlerin, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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