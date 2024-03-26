Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Minik Yüreklere Dokunmak Projesiyle Çocukları Eğlendirdi - Son Dakika
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Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Minik Yüreklere Dokunmak Projesiyle Çocukları Eğlendirdi

Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Minik Yüreklere Dokunmak Projesiyle Çocukları Eğlendirdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Minik Yüreklere Dokunmak' projesi kapsamında çocuklara hediyeler vererek eğlenceli bir program düzenledi. Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve diğer protokol üyelerinin de katıldığı programda, öğrenciler palyaço ve çizgi film karakterleri kostümleriyle çocukları eğlendirdi.

26.03.2024 12:25
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Minik Yüreklere Dokunmak" projesi kapsamında çocuklara hediyeler ile eğlendirdi.

Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Minik Yüreklere Dokunmak" projesi kapsamında öğretmen evinde bir program düzenlendi. Programa Kaymakam Önder Çengel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Ayhan, ilçe merkez ve köylerden gelen 3-15 yaş arlığında 50'nin üzerinde çocuk katıldı. Programda minik öğrenciler ile birlikte protokol üyeleri iftar yaptıktan sonra çocuklara çeşitli oyuncak ve materyal hediye edildi. Programda okul öğrencileri tarafından palyaço ve çeşitli çizgi filim karakterleri kostümü giyerek çocukları eğlendirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Minik Yüreklere Dokunmak Projesiyle Çocukları Eğlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Minik Yüreklere Dokunmak Projesiyle Çocukları Eğlendirdi - Son Dakika
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