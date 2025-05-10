Sandıktan podyuma: 80 yıllık giysiler yeniden hayat buldu - Son Dakika
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Yerel

Sandıktan podyuma: 80 yıllık giysiler yeniden hayat buldu

Sandıktan podyuma: 80 yıllık giysiler yeniden hayat buldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi, Sürdürülebilirlik Haftası çerçevesinde düzenlediği 'Nostaljik Defile' etkinliği ile geçmişin izlerini bugünün bilinciyle buluşturdu.

10.05.2025 14:34
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi, Sürdürülebilirlik Haftası çerçevesinde düzenlediği 'Nostaljik Defile' etkinliği ile geçmişin izlerini bugünün bilinciyle buluşturdu. Öğrencilerin tasarladığı kıyafetler, çevre duyarlılığına dikkat çekerken izleyenlerden tam not aldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi öğrencileri, sürdürülebilirliğe dikkat çekmek için sıra dışı bir podyumda buluştu. Tarihle tasarımı buluşturan bu özel defilede öğrenciler, atık materyallerden tasarladıkları kıyafetlerin yanı sıra büyüklerinden kalan ve 80 yıla varan geçmişi olan giysileri de podyumda sergiledi. Kimisi sandıktan çıkardığı 1950'lere ait bir gelinliği yeniden yorumladı, kimisi ise atık tüller ve eski gazete kağıtlarından geleceğin modasını tasarladı. Öğrenciler, geçmişin kıyafetlerini bugünün sorunlarına çözüm sunacak şekilde yorumlayarak sürdürülebilirliğe dikkat çekti. İzleyicileri adeta zamanda yolculuk ettiren etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

"Doğa ile uyumlu yaşam konusunda farkındalık oluşturmak istedik"

Okulun Felsefe Öğretmeni ve defile proje koordinatörü Dilek Ulutürk Özdemir, "Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi olarak, öğrencilerimize doğa ile uyumlu bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Bu amaçla da okulumuzda tematik bir hafta belirledik. Etkinliğin son gününde 'Sürdürülebilir Moda Defilesi' düzenledik. Defilemizde her kumaşın, her elbisenin bir hikaye taşıdığına inanıyoruz. Modanın, artık bir tüketim kültürü olduğunu görüyoruz. Bazı öğrenciler babaannelerinin sandıklarından çıkan kıyafetleri kendi tarzları ile yeniden yorumladı. Bazıları annesinin, anneannelerinin kıyafetlerini giydi. Eski olanları kendi tarzları ile birleştirerek yeniden kullanabileceğini bize göstermek istediler. Bazı öğrencilerimiz de atık dediğimiz ürünlerden kendi tasarımlarını yaptılar" dedi.

"Gelinliğim annemin, babaannesine ait"

Defilede yer alan öğrencilerden Rümeysa Aşıkoğlu, "Gelinliğim, 1950'lere ait. Annemin, babaannesine ait. Çok eski ve yadigar bize" derken, atık malzemelerden oluşturduğu kıyafetin tasarım sürecinden söz eden Gizem Çelebi ise, "Tasarımımın tamamında atık malzemeler kullanmaya çalıştım. Terzilerin kullanmadığı tül ve kumaşlardan etek oluşturdum. Buketçilerden eski gazete kağıtları alarak tasarımımı bütünleştirdim" ifadelerine yer verdi.

Başarı belgeleri ile emekleri ödüllendirildi

Defile sonunda jüri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ilk üçe giren tasarımlara Sürdürülebilirlik Haftası Katılım Belgesi takdim edildi. Ayrıca defileye katılan tüm öğrencilere başarı belgeleri sunularak emekleri ödüllendirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sandıktan podyuma: 80 yıllık giysiler yeniden hayat buldu - Son Dakika

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