Şanghay'da işletmelerin yarıya yakını yeniden açıldı - Son Dakika
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Şanghay'da işletmelerin yarıya yakını yeniden açıldı

13.05.2022 10:13
Şanghay'da işletmelerin yarıya yakını yeniden açıldı

Çin'in Şanghay kentinde 9 binden fazla büyük ölçekli sanayi işletmesinin yarıya yakını yeniden açıldı.

Çin'in Şanghay kentinde 9 binden fazla büyük ölçekli sanayi işletmesinin yarıya yakını yeniden açıldı.

Çin'in Şanghay kentinde korona virüs vakalarının yeniden yükselişe geçmesinin ardından karantina kararı alınmıştı. Şanghay Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Komitesi Başkanı Wu Jincheng bugün düzenlenen basın toplantısında, Nisan ortasından bu yana işletmelerin yeniden işbaşı yapmasını sağlamak için çabaların sürdürüldüğünü, şu ana kadar 9 binden fazla işletmeden 4 bin 400'ünün normale döndüğünü, bu oranın yüzde 50'ye yakın olduğunu söyledi.

Son 24 saatte Şanghay'da Covid-19 227 semptomatik ve bin 869 asemptomatik korona virüs vakası tespit edilirken 2 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

26 Şubat-12 Mayıs tarihleri arasında, Şanghay'da toplam vaka sayısı 56 bin 754, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 567 olarak kaydedilirken, 5 bin 144 kişinin tedavisi ise sürüyor. - ŞANGHAY

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi, Şanghay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanghay'da işletmelerin yarıya yakını yeniden açıldı - Son Dakika


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