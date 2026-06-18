SANKO Holding, dört şirketiyle İSO 500 listesindeki başarısını sürdürdü - Son Dakika
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SANKO Holding, dört şirketiyle İSO 500 listesindeki başarısını sürdürdü

SANKO Holding, dört şirketiyle İSO 500 listesindeki başarısını sürdürdü
18.06.2026 11:24
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Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından SANKO Holding, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde bu yıl da dört şirketiyle yer aldı. ÇİMKO, SANKO Tekstil, Süper Film Ambalaj ve SANKO Enerji, üretimden net satış performanslarıyla listede yer buldu.

Türkiye'nin köklü sanayi güçlerinden SANKO Holding, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde bu yıl da dört şirketiyle yer alarak üretimdeki güçlü konumunu sürdürdü. Şirketlerin üretimden net satışları baz alınarak hazırlanan araştırmada, SANKO Holding çatısı altında faaliyet gösteren dört büyük sanayi kuruluşu listeye girme başarısı gösterdi. Temelleri 1904 yılında atılan ve bugün tekstil, enerji, ambalaj, çimento-yapı başta olmak üzere birçok stratejik sektörde küresel ölçekte faaliyet gösteren SANKO Holding, İSO 500 listesindeki varlığıyla Anadolu sanayileşmesinin öncü güçlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Grup şirketleri, üretim kapasiteleri, satış performansları, istihdam gücü ve ihracat odaklı büyüme stratejileriyle listede dikkat çekti.

SANKO Holding, dört şirketiyle İSO 500 listesindeki başarısını sürdürdü

DÖRT ŞİRKETİYLE DEVLER LİGİNDE YER ALDI

İstanbul Sanayi Odası'nın 2025 yılı net satış verilerine dayalı olarak hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında SANKO Holding bünyesindeki dört şirket listede yer aldı. Araştırmaya göre ÇİMKO Çimento ve Beton Sanayi Ticaret 101'inci sırada yer alırken, SANKO Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret 250'nci sıraya yerleşti. Süper Film Ambalaj 295'inci sırada, SANKO Enerji ise 335'inci sırada yer alarak holdingin farklı sektörlerdeki üretim gücünü ortaya koydu. Çimento, tekstil, ambalaj ve enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin listede yer alması, SANKO Holding'in sanayi üretimindeki çok yönlü yapısını ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı bir kez daha gösterdi. SANKO Holding şirketleri, yalnızca üretim hacimleriyle değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme hedefleri ve yatırım odaklı stratejileriyle de dikkat çekti. Özellikle üretimden net satış performanslarının İSO 500 listesine yansıması, grubun sanayideki güçlü konumunu pekiştirdi.

SANKO Holding, dört şirketiyle İSO 500 listesindeki başarısını sürdürdü

SÜPER FİLM AMBALAJ VE SANKO ENERJİ LİSTEDE YÜKSELİŞ KAYDETTİ

SANKO Holding şirketleri arasında Süper Film Ambalaj ve SANKO Enerji'nin listede gösterdiği yükseliş dikkat çekti. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Süper Film Ambalaj, 2024 yılı sonuçlarına göre 11 sıra yükselerek 295'inci sıraya yerleşti. Şirketin bu performansı, ambalaj sektöründeki üretim ve satış başarısının önemli bir göstergesi oldu. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla öne çıkan SANKO Enerji de 2025 yılı verilerine göre listede 2 basamak yükselerek 335'inci sıraya çıktı. Enerji sektöründe sürdürülebilir yatırımlara ağırlık veren şirketin bu yükselişi, SANKO Holding'in çevreci üretim ve yenilenebilir kaynaklara dayalı büyüme anlayışını destekleyen önemli gelişmeler arasında yer aldı. Yüzyılı aşkın geçmişiyle Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunda önemli bir rol üstlenen SANKO Holding, İSO 500 listesindeki kalıcı başarısını Ar-Ge yatırımları, sürdürülebilir üretim modelleri, yüksek istihdam gücü ve küresel pazarlardaki ihracat stratejileriyle pekiştiriyor. Grup, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme anlayışıyla ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor.

SANKO Holding, dört şirketiyle İSO 500 listesindeki başarısını sürdürdü

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Yerel SANKO Holding, dört şirketiyle İSO 500 listesindeki başarısını sürdürdü - Son Dakika

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