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SANKO Okulları, 2. Gazi Oyunları'nda üç kupa kazandı - Son Dakika
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SANKO Okulları, 2. Gazi Oyunları'nda üç kupa kazandı

SANKO Okulları öğrencileri, SANKO Holding Kurucusu Sani Konukoğlu anısına düzenlenen 2. Gazi Oyunları'nda üç kupa kazandı. Yarışlarda Beril Tanrıtanır, Yaprak Ece Tunçel ve Ali Emre Simitçi dereceye girerek kupa ve madalya kazandı.

SANKO Okulları, 2. Gazi Oyunları\'nda üç kupa kazandı
12.12.2023 - 14:28,  Güncelleme: 14:37
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SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle SANKO Holding Kurucusu merhum Sani Konukoğlu anısına organize edilen "2. Gazi Oyunları"nda üç kupa kazandı.

Olimpik Havuzda düzenlenen yarışlara, SANKO Okullarından Irmak Karagüzel, Derin Konukoğlu, Arya Sakıcı, Mira Mazıcıoğlu, Ayşe Çetindağ, Arya Dora Yener, Selin Sakmak, Zehra Tümer, Hande Abar, Ali Adil Yüksel ve Emir Çayırlı, Azra Aksoy, Irmak Zehra Kökmen, Yaprak Ece Tunçel ve Tuna Karakuş, Kadirhan Sağlam, Ali Emre Simitçi, Beril Tanrıtanır, Defne Su Demirbakan ve Duru Kayın katıldı.

100 metre serbest kategoride SANKO Okulları öğrencisi Beril Tanrıtanır "Genç Kızlar Kategorisi"de birinci, Yaprak Ece Tunçel "Yıldız Kızlar Kategorisi"nde ikinci, Ali Emre Simitçi ise "Genç Erkekler Kategorisi"nde üçüncü olarak kupa ve madalyaya kulaç attı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Sani Konukoğlu, Ali Emre, Belediye, Eğitim, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SANKO Okulları, 2. Gazi Oyunları'nda üç kupa kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SANKO Okulları, 2. Gazi Oyunları'nda üç kupa kazandı - Son Dakika
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