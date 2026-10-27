SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci: "Cumhuriyet, geleceğimizi aydınlatan en güçlü değerimizdir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci: "Cumhuriyet, geleceğimizi aydınlatan en güçlü değerimizdir"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci: "Cumhuriyet, geleceğimizi aydınlatan en güçlü değerimizdir"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet geleceğimizi aydınlatan en güçlü değerimizdir" dedi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet geleceğimizi aydınlatan en güçlü değerimizdir" dedi.

Cumhuriyetin ilanından bu yana ülkemizin eğitimden bilime, sağlıktan sanayiye, kültürden sanata kadar pek çok alanda önemli kazanımlar elde ettiğini ifade eden Dr. Kileci, bu birikimin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının ve ülkenin gelişimine katkı sunacak çalışmaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti genç nesillere emanet etmesinin büyük anlam taşıdığına dikkat çeken Dr. Kileci, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizlere düşen görev; geçmişimizin değerlerinden aldığımız güçle geleceğe güvenle yürümek, çalışmak, üretmek ve ülkemize değer katmaktır. Bilginin, bilimin ve eğitimin rehberliğinde yetişen nesiller, Cumhuriyetimizin gelecekte de en büyük güvencesi olacaktır. Sağlık alanında hizmet veren bir kurum olarak bizler de insanı merkeze alan anlayışımızla, bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek ve topluma değer katmayı önceliğimiz kabul ederek ülkemizin geleceğine katkı sunmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

Dr. Kileci, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü büyük gurur ve coşkuyla kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum" diyerek mesajını tamamladı.

Kaynak: İHA
YerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber Çifte zam kapıda Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
“Sabrımız taştı“ deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar "Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Kız arkadaşının yanında bunu yaptı Yamal’dan kadın hayranına şaşırtan yanıt Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt
Sokak ortasında genç kıza büyük şok “İnşallah karım olursun“ deyip... Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:51
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 16:23:45. #.0.2#
SON DAKİKA: SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci: "Cumhuriyet, geleceğimizi aydınlatan en güçlü değerimizdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei