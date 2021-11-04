SANKON heyeti Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nde - Son Dakika

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve yönetim kurulu üyeleri Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Büyükelçi Abzal Saparbekuly tarafından karşılanan Cevahiroğlu, "Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Kazakistan Devleti Ankara Büyükelçiliği işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz. Türk şirketleri olarak Kazakistan devletine yatırım yapmaya hazırız" dedi.

Ziyaretinden dolayı Cevahiroğlu'na teşekkürlerini sunan Abzal Saparbekuly ise "Türkiye ile Kazakistan arasında ki tarihi kültürel bağlara ve güçlü siyasi ilişkilere değinerek her iki ülke dost ve müttefik devletlerdir, her iki halk kardeştir. Türk şirketlerinin Kazakistan Devletine yatırım yapmalarından büyük memnuniyet duyarız" diye konuştu.

Ziyarette, SANKON üyeleri de hazır bulundu. - İSTANBUL