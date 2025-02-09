Şanlıurfa\'da 3 Yavru Kedi Kurtarıldı

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Şanlıurfa'da havalandırma boşluğuna giren 3 yavru kedi kurtarıldı. Yavruların kurtarılması çocuklarda büyük bir sevince neden oldu.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilcesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda yavru kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartmana gelen ekipler, havalandırma boşluğunda 3 yavru kedi olduğunu belirledi.

Kurtarma operasyonu çocuklarda heyecana neden oldu

İtfaiye ekipleri, yavru kedileri kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan kısa çalışmanın ardından boşluktaki 3 yavru kedi zarar görmeden kurtarıldı. Yavru kedilerin kurtarılması çocuklarda büyük bir heyecana neden oldu. Ekipleri alkışlayan çocuklar, kedilere süt verip karınlarını doyurdu. Sağlıklı oldukları belirlenen yavru kediler, apartmanda yaşayan vatandaşlara teslim edildi. Apartman sakinlerinin yavru kedileri sahiplendikleri öğrenildi. - ŞANLIURFA