Şanlıurfa'da 350 Hafız Çocuğa Tablet Hediye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şanlıurfa'da 350 Hafız Çocuğa Tablet Hediye Edildi

Şanlıurfa\'da 350 Hafız Çocuğa Tablet Hediye Edildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kur'an kurslarında eğitim gören 350 hafız çocuğa tablet hediye ederek eğitim süreçlerine katkıda bulundu. Tablet dağıtım töreni, Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın ve İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın konuşmalarıyla gerçekleştirildi.

21.02.2025 17:22  Güncelleme: 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören 350 hafız çocuğa tablet hediye ederek, onların eğitim süreçlerine önemli bir katkı sağladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Müftülüğünün işbirliğiyle düzenlenen tablet dağıtım töreni, Milli Eğitim Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Karaköprü Belediye Başkan Vekili Bakır Kama, Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, bazı daire başkanları, hafız öğrenciler ve aileleri ile hocalar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, geleneksel hacivat-karagöz oyunu ile devam etti.

Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, programda yaptığı konuşmada, eğitim gören 350 hafız çocuğa tablet hediye edilmesinin büyük bir anlam taşıdığını belirterek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

"Hafızlık, sabır ve emek gerektiren kutlu bir yolculuktur"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da, yaptığı konuşmada, Kur'an'ın nurunu kalplerinde taşıyan pırıl pırıl hafızların azim ve gayretini takdir etmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Hafızlık, sadece bir eğitim süreci değil, sabır, emek ve gönülden bağlılık gerektiren kutlu bir yolculuktur. Sizler, bu yolda gösterdiğiniz azimle hem bizleri hem de milletimizi gururlandırıyorsunuz. Bugün, hafızlık yolunda büyük bir özveriyle çalışan 350 evladımıza, eğitim hayatlarını daha verimli hale getirmeleri için tablet hediye ediyoruz.

Çünkü biliyoruz ki bilgiye ulaşmak, öğrenmek ve gelişmek günümüz dünyasında teknolojiyi doğru kullanmakla mümkündür. Hafızlarımızın hem manevi eğitimlerinde hem de akademik başarılarında en iyi imkanlara sahip olmaları için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sizlerden en büyük beklentimiz, öğrendiğiniz bu mukaddes bilgiyi en güzel şekilde yaşamanız ve yaşatmanızdır. Kur'an ahlakıyla yetişen nesiller, toplumumuzun en büyük umudu, en güçlü teminatıdır. Sizler, geleceğin ilim adamları, öğretmenleri, mühendisleri, doktorları ve liderleri olacaksınız. Ama en önemlisi, iyi birer insan, ahlaklı bireyler olarak yetişeceksiniz. İşte o zaman, bu emeklerin karşılığı en güzel şekilde alınmış olacaktır" dedi.

Programın sonunda, hafız çocuklara tablet hediyeleri takdim edildi. Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kasım Gülpınar, Teknoloji, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da 350 Hafız Çocuğa Tablet Hediye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:46 Trump’ın yeni dostu Putin oldu Zelenskiy’yi yerin dibine soktu Trump'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy'yi yerin dibine soktu
20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:02 Canlı anlatım İlk yarıda 3 gol var Canlı anlatım! İlk yarıda 3 gol var
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:03:34. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 350 Hafız Çocuğa Tablet Hediye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.