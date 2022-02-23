Şanlıurfa'da 48 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da 6 kişinin öldürülmesiyle iki aile arasında başlayan husumet 48 yıl sonra verilen barış yemeğiyle son buldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Uzunyol Mahallesi'nde meydana geldi. Başak ile Damar aileleri arasında sulama sırası nedeniyle çıkan kavgada, 6 kişinin öldürülmesiyle süren husumet, barış yemeğiyle sona erdi. Bazı kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırılan aileler, bir restoranda bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, taraflar birbirlerine sarılarak barıştı. Barışa şahitlik eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Erin, açıklamasının devamında, "Keşke hiç anlaşmazlık olmasa, insanlar birbirine zarar vermese, Şanlıurfa cinayetlerle, kan davalarıyla anılmasa ve bu şekilde barışlara da ihtiyaç olmasa. Bir buçuk yıldır, hep birlikte bir çalışma yürüyoruz. Birçok insanın evinden, barkından, tarlasından ayrılmasına neden olan bu olayların mutlak surette durduracak, reçeteyi önümüze koyup bunları uygulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Barış yemeğine, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ile Başak ve Damar aileleri katıldı. - ŞANLIURFA