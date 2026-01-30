Şanlıurfa'da 90 personel alımı için kura çekimi yapıldı - Son Dakika
Şanlıurfa'da 90 personel alımı için kura çekimi yapıldı

30.01.2026 14:59  Güncelleme: 15:01
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, noter huzurunda ve canlı yayın ile 90 personel alımı için kura çekimi gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, sürecin şeffaflık ve eşit fırsat anlayışıyla yürütüldüğünü vurguladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 90 personel alımı için gerçekleştirdiği kura çekimi, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde yoğun katılımla yapıldı. Binlerce başvuru arasından 90 kişinin belirleneceği süreçte, kura yöntemiyle şeffaf bir eleme gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen personel alımlarında kura yöntemini standart uygulama haline getirdi. Bu kapsamda son olarak 38 beden işçisi ile 52 eğitmen alımı, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Toplam 90 personel alımı kapsamında yapılan kura programı Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Kura çekimine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca, daire başkanları ve kuraya katılmaya hak kazanan adaylar katıldı. Gülpınar, sürecin şeffaflık ve eşit fırsat anlayışıyla yürütüldüğünü söyledi.

Programda konuşan Gülpınar, istihdam süreçlerinde adalet, liyakat ve denetlenebilirlik ilkesini esas aldıklarını vurgulayarak, "Kimsenin aklında en küçük bir tereddüt oluşmaması için bütün süreci açık ve noter huzurunda yürütüyoruz. Bugün emeğin, hakkaniyetin ve şeffaflığın esas alındığı sürecin önemli bir adımını atıyoruz" dedi.

Alımların iki başlık altında yapıldığını belirten Gülpınar, ilk olarak 172 dönümlük doğal yaşam alanı için veterinerlik ve halk sağlığı daire başkanlığı bünyesinde görevlendirilecek 38 beden işçisi alınacağını ifade etti. Gülpınar, bu kadro için 10 bin 335 başvuru yapıldığını, incelemeler sonrası 9 bin 320 başvurunun geçerli sayıldığını, bin 15 başvurunun ise eksik evrak ve yanlış beyan gibi nedenlerle iptal edildiğini açıkladı.

Gülpınar, kura ile doğrudan işe alım yapılmadığının altını çizerek, "İstihdam edilecek kişi sayısının dört katı kadar aday kurayla belirleniyor. Bu adaylar mülakata alınacak, nihai istihdam mülakat sonrası yapılacak. Süreç kura, mülakat ve liyakat esasına dayanıyor. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin diye bu titizliği gösteriyoruz" diye konuştu.

Mülakat sürecinde Harran Üniversitesi ile iş birliği yapılacağını da açıklayan Gülpınar, farklı branşlarda akademisyenlerin komisyonlarda yer alacağını ve adayların bilgi, yetenek ve iletişim becerilerinin değerlendirileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Gülpınar ve salondaki katılımcılar, cam küre içerisindeki isimlerin yer aldığı kağıtları tek tek çekti. Yapılan kura sonucunda mülakat sürecine katılacak adaylar belirlenmiş oldu.

İsmi kurada çıkan şanslı aday İlkay Canbek, sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Alımların bu kadar açık ve adil bir ortamda yapılması gerçekten çok sevindirici. Mutluluğumu anlatmaya kelime bulamıyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. İsmi çıkan tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
