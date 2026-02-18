Şanlıurfa\'da ilk teravih namazı kılındı

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Cami'nde ilk teravih namazı kılındı. İlk teravih namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Teravih namazı için Balıklıgöl yerleşkesine gelen yüzlerce vatandaş, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camilerde abdest aldı. Ezanın okunmasıyla ilk teravih namazı eda edildi. Vatandaşlar ilk teravih namazına yoğun ilgi gösterdi. Namaz sonrası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. - ŞANLIURFA