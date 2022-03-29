Şanlıurfa'da "İstiklal Marşını Sen Oku" yarışması düzenlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da "İstiklal Marşını Sen Oku" yarışması düzenlendi

ŞANLIURFA İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 86'ncı yıldönümü nedeniyle Şanlıurfa'da "İstiklal Marşını Sen Oku" yarışması düzenlendi, yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 86'ncı yıldönümü nedeniyle düzenlediği "İstiklal Marşını Sen Oku" yarışmasında dereceye giren öğrenciler belirlendi. 18 yaş üstü ve 18 yaş altı 2 kategoriden oluşan ve 3 bin öğrencinin katıldığı yarışmada video görselleri büyük bir titizlikle incelenerek İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan öğrenciler belirlendi. Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen ödül törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, okul yöneticileri, veliler ile öğrenciler katıldı. Dereceye giren yarışmacılar sahnede İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın kurtuluşumuzun simgesi olduğunu anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Elbette ki İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy hepimizde bir heyecan uyandırdı. İstiklal Marşı bizim kurtuluşumuzun bir simgesi, bir sembolü, ruhumuzdaki, gönlümüzdeki duyguların yazıya dökülüşüdür. Bu duyguları birebir hisseden Mehmet Akif Ersoy daha sonrasında kalbinde toplamış olduğu bu duyguları şiire dökmüştür. Bu gün düzenlenen yarışmada İstiklal Marşı'nı her dinlediğimizde duygulandık. Her biri ayrı bir güzel okudu" dedi.

18 yaş üstü kategorisinde birinci Ahmet Büyükdağ, ikinci Atike Pehlivan olurken üçüncü ise Bengisu Turan oldu. 18 yaş altı kategorisinde ise Nesibe Aslan birinci, Ecrin Çetin ikinci, Kürşat Avuran da üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından verildi.