Şanlıurfa'da Kaçak Elektrik Denetimi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kaçak Elektrik Denetimi

30.06.2026 14:15
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Viranşehir'de drone ile yapılan denetimlerde 29 kaçak trafo tespit edildi, yasal işlem başlatıldı.

Haber: Kadir ÇELİKCAN

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde, kaçak elektrikle sulama amacıyla kullanıldığı belirlenen 29 kayıt dışı trafo tespit edildi.

Dicle Elektrik ekiplerince Viranşehir ilçesine bağlı Yağızlar, Fareli, Kızlarsarayı ve Sağırtaş mahallelerinde yapılan denetimlerde, toplam kurulu gücü 4 bin 440 kilovolt olan 29 kayıt dışı kaçak trafo belirlendi.

İncelemelerde, trafoların en küçüğünün 50 kilovolt, en büyüğünün ise 250 kilovolt gücünde olduğu tespit edildi. Toplam kapasitenin yaklaşık 3 bin hanenin günlük elektrik tüketimine eş değer olduğu belirlendi.

Kaçak trafoların, pamuk ekili alanlar ile ikinci ürün ekimi yapılacak tarım arazilerinin, kaçak elektrikle çalıştırılan derin su kuyularından çekilen yeraltı suyuyla sulanmasında kullanıldığı bildirildi. Tespit edilen 29 trafo için yasal işlem başlatılırken, trafolara el konulması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunuldu.

Öte yandan denetimlerde kullanılan droneler, Şanlıurfa Valiliği'nin yasağına rağmen hasadı tamamlanan bazı buğday tarlalarında anız yakıldığını da kayıt altına aldı.

Büyük yangınlara yol açma riski taşıyan anız yangınlarına ilişkin Dicle Elektrik ekiplerince elde edilen görüntüler, gerekli işlemlerin yapılması için jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Viranşehir, Şanlıurfa, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yerel, Son Dakika

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