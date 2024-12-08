Şanlıurfa'da Köpeğe Eziyet Anları Kamerada

Yerel

Haftanın en fazla kazandıran yatırım fonları belli oldu

Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü

Bir kadının yaşayabileceği en büyük yıkımı yaşadı

PKK/YPG\'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar

Şanlıurfa'da köpeğe eziyet kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, boynuna ip bağlanarak yerden sürüklenen köpeğin görüntüsü tepkilere neden oldu. Yürek burkan eziyet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Karaköprü ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, köpeğin boynuna ip bağlayarak yerde sürükledi. Sürüklenen köpeğin yürek burkan görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Tepkilere neden olay sonrası şüphelinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.