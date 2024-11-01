Şanlıurfa'da Madde Bağımlıları mahalle kabusu - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa'da Madde Bağımlıları mahalle kabusu

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Devteşti Mahallesi'nde madde bağımlıları mahalle sakinlerini korkutuyor. Kadriye Gençoğlu yardım istiyor.

01.11.2024 15:23
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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Devteşti Mahallesi'nde bir binanın bodrum katını mesken tutan madde bağımlılarına mahalle sakinleri tepki göstererek yetkilerden yardım istedi.

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinin Devteşti Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katını mesken tutan madde bağımlıları, mahallelinin korkulu rüyası oldu. Zihinsel engelli oğlu ile birlikte aynı dairede yaşayan kalp hastası 70 yaşındaki Kadriye Gençoğlu, yaşanan duruma isyan ederek yetkililerden yardım istedi.

Kadriye Gençoğlu, "Madde bağımlıları da kalıyordu. Bildirdik ama gelen giden olmadı. Kaç defa muhtarı getirdik buraya muhtar geldi gördü hiç yok kapımı kırdılar karşı tarafın kapısını kırdılar. Nasıl can güvenliği artık bunun güvenliği mi olur yani yetkililerden gelsinler temizlesinler size sahip çıksınlar. İnsanın hükümeti yardım etmedikten sonra kim yani kolu komşu daha iyi yardım ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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