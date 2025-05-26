Şanlıurfa'da Motosiklet Balıklıgöl'e Düştü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Motosiklet Balıklıgöl'e Düştü

Şanlıurfa\'da Motosiklet Balıklıgöl\'e Düştü
26.05.2025 16:14
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Motosikletin kontrolü kaybedilince Balıklıgöl'e düştü, sürücü sağ çıktı.

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet Balıklıgöl'e düştü.

Olay, dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, motosikletle Balıklıgöl yerleşkesini gezen bir vatandaş, kontrolünü kaybettiği aracıyla birlikte balıkların yüzdüğü kanala düştü. Çevredekilerin yardımıyla çıkartılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken motosiklet ise görevliler tarafından çıkartıldı. Görevlilerin sürücüye gerekli ikazlarda bulunarak motosiklet ile yerleşkede gezilmemesi bilgisi verdiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Motosiklet Balıklıgöl'e Düştü - Son Dakika

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