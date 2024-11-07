Şanlıurfa'da Otobüs ve Motosiklet Çarpıştı

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Şanlıurfa'da otobüs motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da toplu taşıma otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, sadece toplu taşıma otobüslerinin kullanımına açık yolda otobüs ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.