Şanlıurfa'da Sokak Köpeğine İşkence Yapan Vatandaşa Hayvanseverlerden Tepki - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa'da Sokak Köpeğine İşkence Yapan Vatandaşa Hayvanseverlerden Tepki

Şanlıurfa'da bir vatandaşın sokak köpeğinin boğazına baskı uygulayarak boğmaya çalıştığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Hayvanseverler düzenledikleri basın açıklamasıyla olayı protesto etti.

09.06.2024 20:52
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Şanlıurfa'da bir vatandaşın sokak köpeğinin boğazına baskı uygulayarak boğmaya çalıştığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Türkiye'nin değişik illerinden gelen hayvanseverler, düzenledikleri basın açıklamasıyla olayı protesto etti.

Şanlıurfa'da önceki hafta içerisinde yaşanan olayda Mustafa Şahin adlı bir vatandaş sokak köpeği tarafından ısırıldı. Ölen köpekten alınan numuneler, kuduz olduğunu ortaya çıkarttı. Vatandaş, hastanede tedavi altına alınırken bölgede bulunan diğer köpekler ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplatıldı.

Sosyal medyaya düşen görüntüler tepki çekti

Olayın yaşandığı güne ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Necmettin Ç. isimli şahsın köpeği çimenlerin üzerine yatırıp boğazını sıktığı görüldü. Nefessiz kalan köpeğin hareket etmekte güçlük çektiği gözlenirken, görüntülerin devamında ise ayağından ısırılan vatandaşın elbisesinin kanlar içerisinde kaldığı görüldü.

Bir diğer görüntüde ise belediye çalışanları olduğu iddia edilen şahısların olayın yaşandığı bölgedeki sokak köpeklerini yakaladıktan sonra ayaklarından tutup pikabın kasasına gelişi güzel attıkları gözlendi.

Hayvanseverler tepki gösterdi

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Türkiye'nin değişik illerinden çok sayıda hayvansever Şanlıurfa'ya geldi. Haliliye ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir parkta toplanan hayvanseverler, düzenledikleri basın açıklamasıyla yaşananlara tepki gösterdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Sokak Köpeğine İşkence Yapan Vatandaşa Hayvanseverlerden Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Sokak Köpeğine İşkence Yapan Vatandaşa Hayvanseverlerden Tepki - Son Dakika
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