Şanlıurfa\'da su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı

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Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde bir kedi yavrusunun su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekipler, merdiven yardımı ile kuyuda mahsur kalan kediyi kurtardı.

Vatandaşlar, kediyi kurtaran ekiplere teşekkür etti. - ŞANLIURFA