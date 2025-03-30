Şanlıurfa\'da Yıllar Sonra Yeniden Açılan Ramazan Sokağı Sona Erdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllar sonra yeniden açılan Ramazan Sokağı, dün sona erdi. Fuar merkezinde açılan Ramazan Sokağı, Şanlıurfa'nın Ramazan ayındaki manevi atmosferini yansıtan etkinliklerden biri oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Urfa Kültür ve Bilişim A.Ş. (UKB) ile Med Fuarcılık iş birliğiyle organize edilen Ramazan Sokağı, 23 gün boyunca açık kaldı. Etkinliklerin açılışını, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar gerçekleştirdi. Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan ve geçmişin geleneklerini günümüze taşıyan etkinliklerde, konserler, tiyatro gösterileri, çocuk etkinlikleri ve daha birçok kültürel faaliyet yer aldı.

Ramazan Sokağında düzenlenen konserler, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Grup Yürüyüş, Abdurrahman Önül, Mahmut Durgun, Sedat Anar, Grup Dergah ve Grup Tillo gibi önemli sanatçılar, Ramazan Sokağında sahne alarak ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Bu konserler, Ramazan ayının manevi havasını ve kültürel zenginliklerini müzikle birleştirdi.

Ramazan Sokağı etkinlikleri yalnızca yetişkinler için değil, çocuklar için de özel olarak tasarlandı. Çocuklar, geleneksel Türk sahne sanatlarının önemli temsilcilerinden biri olan Hacivat-Karagöz gölge oyununu izleme fırsatı buldu. Bunun yanı sıra, çeşitli tiyatro gösterileri, sohbetler ve konserler de çocuklara yönelik etkinlikler arasında yer aldı. Ramazan Sokağında, bölgenin yöresel ürünleri ve el yapımı lezzetleri sunan stantlar da büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, hem Şanlıurfa'nın mutfak kültürünü keşfetme hem de el yapımı hediyelik eşyalara göz atma fırsatı buldu.

23 gün süresince her gün saat 14.00 ile 24.00 arasında açık kalan Ramazan Sokağı'nı, toplamda 270 bin kişi ziyaret etti. Ramazan Sokağı, Şanlıurfa'nın kültürel hayatına önemli bir katkı sağladı ve katılımcılara Ramazan ayının ruhunu yaşattı. - ŞANLIURFA