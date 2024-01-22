Şanlıurfa İtfaiye Ekipleri Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Vatandaşları Uyarıyor

Şanlıurfa'da itfaiye ekipleri karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uygulamalı olarak uyardı. Kırsal alanda vatandaşların evlerine giden itfaiye erleri, soba kullanımı konusunda alınacak önlemleri anlattı.

Kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sokak sokak gezerek bilgilendirme yapıyor. İtfaiye ekipleri, soba zehirlenmelerinin önüne geçmek için yoğun bir mesai harcıyor. İtfaiye ekipleri, soğuk havanın etkisi ile artan soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlara evlerinde bilgilendirme yapıyor. Ekipler, el ilanları ve broşürlerle vatandaşları bilgilendirerek, soba zehirlenmeleriyle yaşanan can kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Asoğlu, çalışma ile ilgili açıklamada bulundu. Asoğlu, "Kış aylarının gelmesiyle birlikte insanların ısınma ihtiyacından dolayı herkes evlerinde çeşitli sobalar kullanmaktadır. Bunların içinde odun, kömür sobaları var, elektrik ısıtıcıları var, kimi insanlarımız kalorifer kullanıyor ve bunlardan mütevellit yangınlar meydana gelebiliyor. Bu kış aylarının gelmesiyle beraber yangınlarımız arttı. Bazı evlerimizde özellikle kenar mahallelerimizde odun sobaları ve kömür sobaları kullanılıyor. Bu odun ve kömür sobalarımızın yakılması ile ilgili bazı problemleri vatandaşlarımız yaşıyor. Bunun sonucunda karbonmonoksit zehirlenmeleri olduğundan dolayı insanlarımız maalesef can kaybına neden olmaktadır. Bunları önlemek için özellikle sobaları alırken kaliteli sobaları almamız gerekiyor. TSE onaylı sobaları almamız gerekiyor. Sobanın içindeki kovanın üçte ikisini geçmeyecek şekilde odun veya kömürü koymamız gerekiyor. Üst taraftan yakmamız gerekiyor. Sobayı evde duvardan en az bir buçuk metre boşluk olacak şekilde sobalarımızı kurmamız gerekiyor. En fazla 2 dirsek 3 dirseği geçmemesi lazım. Çok uzun, yüksek bir ev ise dirseklerimiz 3 taneyi geçmemesi lazım. Bununla birlikte problem bitiyor mu bitmiyor. Rüzgarlı havalarda yanan sobanın bacalarından çıkan duman ters rüzgar vasıtası ile tekrardan içeriye dönüyor. Eğer bu sırada vatandaşlarımız yatıyor bir halde ise maalesef içeriye duman basması nedeniyle karbon monoksit zehirlenmesi geçiriyor. Kandaki karbonmonoksit artıyor, oksijen azalıyor ve insanlarımızın yaşamı sona ermiş oluyor. Bunlara dikkat etmek için kesinlikle sobaların içindeki kovasını uyumadan önce mutlaka boşaltmaları dışarıya götürüp söndürmeleri ve dışarıya koymaları gerekiyor. Soba yanarken ne kadar tedbir alırsa alsın kesinlikle yanarken aynı odada uyumaması lazım. Yine içerde soba devamlı yandığı zaman ara sıra kapılarımızı havalandırmamız lazım. Pencereleri açarak havalandırmamız lazım ki yaşadığımız alanın oksijenini artırmış olalım sağlıklı bir yaşama sahip olalım" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA