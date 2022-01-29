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Şanlıurfa kent konseyi başkanını seçti - Son Dakika

Şanlıurfa kent konseyi başkanını seçti

29.01.2022 16:33
Şanlıurfa kent konseyi başkanını seçti

Şanlıurfa'da Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Mehmet Adil Saraç güven tazeledi.

Şanlıurfa'da Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Mehmet Adil Saraç güven tazeledi.

Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Adil Saraç'ın tek aday olduğu Şanlıurfa'da Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından divan kurulu oluşturuldu. Kent konseyi başkanlığı için farklı bir adayın çıkmaması nedeniyle mevcut başkan Mehmet Adil Saraç Seçimli Olağan Genel Kurulda güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Seçimin hayırlara vesile olmasını dileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kent konseyinde görev alan ve ebediyete irtihal eden isimleri de rahmetle andı. Beyazgül, "Kendimiz için değil kentimiz için" düşüncesi sadece kent konseyine bağlı bir düşünce değil hepimizin aynı düşünceyi benimsemesi gerekir. Kent Konseyinin kenti geliştirici, düşünceleri değiştirici, fikirsel dönüşüm yapacak etkisi çok büyüktür. Şanlıurfa'nın bürokraside, siyasette, ticarette, sporda ve ekonomide çok yetkin insanlara ihtiyacı var. Hep birlikte çalışarak Şanlıurfa'yı daha ileriye taşıyacağız. Şanlıurfa ne yapılırsa yapılsın hak ettiği noktaya ulaşması için çok fazla gayret gösterilmesi gereken bir şehirdir. Tarihi özelliği olarak, turizm özelliği olarak, tarım özelliği olarak çok ileri bir şehir konumundayız. Gelecek nesillere sadece ev, araba bırakmak değil güzel bir medeniyet, güzel bir kültür miras bırakmak zorundayız. Kent Konseyinin en önemli görevlerinden biri de budur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından geçmiş dönemlerde kent konseyinde görev alan ancak ebediyete irtihal eden İbrahim Toru, Abbas Tumbul, Abdurrahman Nüvit Yetkin, Mahmut Alkan anısına yakınlarına plaket takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa kent konseyi başkanını seçti
Şanlıurfa kent konseyi başkanını seçti

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İstiklal Marşı, Kent Konseyi, Mehmet Adil, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlıurfa kent konseyi başkanını seçti - Son Dakika


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