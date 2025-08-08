Şanlıurfa\'nın Serinletici Vazgeçilmezi: Meyan Kökü Şerbeti

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında serinlemek isteyen Şanlıurfalıların vazgeçilmezi yine meyan kökü şerbeti oldu. Türkiye'de meyan kökü şerbetinin en çok tüketildiği illerin başında gelen Şanlıurfa'da, tarihi Suruç ilçesinde şerbet satıcıları sokaklarda yerini aldı.

Suruç sokaklarında yankılanan "meyan şerbeti" sesi, hem yerli halkın hem de kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve buz gibi servis edilen şerbet, Ramazan'dan bayrama, yaz düğünlerinden günlük yaşamın her anına kadar Şanlıurfa kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak varlığını sürdürüyor.

Şehrin en eski şerbet ustalarından 58 yaşındaki Mehmet Aydur, yarım asra yaklaşan meslek hayatında sırtındaki şerbet güğümüyle sokak sokak dolaşarak geçimini sağlıyor. Aydur, meyan kökü şerbetinin yalnızca serinletici bir içecek olmadığını belirterek, "29 yıldır bu mesleği severek sürdürüyorum. Bir hizmet yapıyorum. Çok şükür karnımız doyuyor. Kimseye muhtaç değiliz. Meyan kökü, mide ve böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir. Günlük 2 güğüm satış yapıyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA