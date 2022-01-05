Şanlıurfa'ya 'İzmirli' tasarım - Son Dakika

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık Bölümü mezunları Alp Buğra Nazar ve Yağmur Sarıdede, Şanlıurfa'da düzenlenen Sarayönü Kızılay Meydanı Kentsel Tasarım Fikir Yarışmasında birinci oldu. Şanlıurfa Belediyesi tarafından yıkılarak betondan arındırılan Kızılay Meydanı için çevreci ve bölgenin tarihi dokusuna uygun tasarımlar hazırlayan Nazar ve Sarıdede, birbirinden iddialı 67 proje arasından birinciliğe ulaştı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden 2020 yılında mezun olan Alp Buğra Nazar (26) ve Yağmur Sarıdede (26), Şanlıurfa'nın tarihi noktalarından Sarayönü Kızılay Meydanı için hazırladığı tasarımları yaklaşık 1 ayda tamamladı. Bölgedeki birçok yapıda aktif bir şekilde 'avlu' kullanımının bulunduğunu gören ikili, tasarımlarına da bunu yansıttı.

Meydanı ticari ve sosyal bir yaşam alanı olarak tasarlayan Nazar ve Sarıdede, meydanın ortasında geniş avluların yer aldığı bölümler de oluşturdu. Bölgenin kültürünü yansıtan, şehre dinamizm katacak tasarımlarla birinciliğe ulaşan İEÜ'lü ekibe ödülünü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül takdim etti. Geçtiğimiz yıl, Bornova için gerçekleştirdiği 'Kentsel Implant' adlı projeyle de İzmir Serbest Mimarlar Derneğinin düzenlediği yarışmada ödüle layık görülen Nazar, farklı bir bölge için yaptığı projeyle bir kez daha ödül almış oldu.

Her mevsime uygun

Türkiye genelinden birçok deneyimli ekibin yarışma için özel projeler hazırladığını söyleyen Nazar ve Sarıdede, ödüle layık görülmenin kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Nazar ve Sarıdede, "Şanlıurfa'da, yapılan orta ve yan kısmında, tercihe göre üstü açık ya da kapalı olan birçok avlu mevcut. Özellikle hanlarda ve evlerde avlu kültürü çok yaygın. Avlunun, Şanlıurfa'nın geleneksel mimari öğesi olduğunu söyleyebiliriz. Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak tasarımları oluşturduk. Geleneksel avlu kültürü ile diğer peyzaj öğelerini birlikte yorumladık. Mevsimsel koşulları da dikkate alarak meydanı dört mevsim kullanılacak şekilde tasarladık. Her yaştan, her kesimden kişinin rahatlıkla zaman geçirmesini sağlayan tasarımımız, jürinin beğenisini kazanarak birinciliğe ulaştı. Böylesine değerli bir ödüle sahip olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - İZMİR