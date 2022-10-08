Şanlıurfa yerel haberi: Eyyübiye'de binlerce vatandaşa ikramda bulunuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa yerel haberi: Eyyübiye'de binlerce vatandaşa ikramda bulunuldu

08.10.2022 12:13
Şanlıurfa yerel haberi: Eyyübiye'de binlerce vatandaşa ikramda bulunuldu

Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da Mevlid Kandilini idrak etmek için Eyyüp Peygamber Makamı'nın da bulunduğu Eyyüp Peygamber Camisine giden binlerce vatandaş, geç saatlere kadar namaz kılıp, dua etti.

Şanlıurfa'da Mevlid Kandilini idrak etmek için Eyyüp Peygamber Makamı'nın da bulunduğu Eyyüp Peygamber Camisine giden binlerce vatandaş, geç saatlere kadar namaz kılıp, dua etti. Cami içi ve çevresini dolduran vatandaşlara, Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla su, şerbet ve lokum ikramı yapıldı.

Mevlid Kandili münasebetiyle Eyyüp Peygamber Camii'ne geldiklerini, milletin ve ülkenin huzuru için dua ettiklerini belirten vatandaşlar, manevi atmosferi doyasıya yaşadıkları mekanda Eyyübiye Belediyesi'nin de böyle bir duyarlılıkta bulunmasını takdirle karşıladıklarını ifade ederek, teşekkür etti. Milli ve manevi duygularla bir araya gelen vatandaşların her zaman yanında olan Eyyübiye Belediyesi'nin mevlid kandili gecesinde dağıttığı ikramlardan binlerce vatandaş faydalandı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Mevlit Kandili, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa yerel haberi: Eyyübiye'de binlerce vatandaşa ikramda bulunuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa yerel haberi: Eyyübiye'de binlerce vatandaşa ikramda bulunuldu - Son Dakika
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