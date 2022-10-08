Şanlıurfa yerel haberi: Eyyübiye'de binlerce vatandaşa ikramda bulunuldu

Şanlıurfa'da Mevlid Kandilini idrak etmek için Eyyüp Peygamber Makamı'nın da bulunduğu Eyyüp Peygamber Camisine giden binlerce vatandaş, geç saatlere kadar namaz kılıp, dua etti. Cami içi ve çevresini dolduran vatandaşlara, Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla su, şerbet ve lokum ikramı yapıldı.

Mevlid Kandili münasebetiyle Eyyüp Peygamber Camii'ne geldiklerini, milletin ve ülkenin huzuru için dua ettiklerini belirten vatandaşlar, manevi atmosferi doyasıya yaşadıkları mekanda Eyyübiye Belediyesi'nin de böyle bir duyarlılıkta bulunmasını takdirle karşıladıklarını ifade ederek, teşekkür etti. Milli ve manevi duygularla bir araya gelen vatandaşların her zaman yanında olan Eyyübiye Belediyesi'nin mevlid kandili gecesinde dağıttığı ikramlardan binlerce vatandaş faydalandı. - ŞANLIURFA