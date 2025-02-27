Şanzıman Ustası Uyardı: Yağ Değişimi Hayati! - Son Dakika
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Şanzıman Ustası Uyardı: Yağ Değişimi Hayati!

Şanzıman Ustası Uyardı: Yağ Değişimi Hayati!

Karabük'te Emirhan Ergün, otomatik araç kullanıcılarını şanzıman yağı bakımına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

27.02.2025 11:44
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Karabük'te şanzıman ustalığı yapan Emirhan Ergün, otomatik vites araç kullanıcılarını şanzıman yağı bakımına özen göstermeleri konusunda uyardı.

Safranbolu'daki Ergünler Oto Servisinde çalışan otomatik şanzıman ustası Emirhan Ergün, otomatik araç kullanıcılarına önemli tavsiyelerde bulundu. Ergün, otomatik araç sahiplerinin şanzıman yağı değişimi yapmadıklarında 70 bin TL'ye varan masraflarla karşı kalabileceklerini bildirdi.

Kış aylarında antifriz derecesine ve periyodik bakımların yapılması gerektiğini belirten Emirhan Ergün, "Otomatik şanzımanlı araçlarda dikkat edilmesi gereken husus ilk olarak şanzıman yağının değişmesidir. Şanzıman yağı değişmez diye bir şey yoktur. Yağ değişimi yapılmadığında şanzımanın içindeki balatada aşınmalar, tortular meydana gelir. Dikkat edilmesi gerekir" dedi.

"Sürücülerin dikkat etmesi gereken ikinci husus ise aküdür" diyen Ergün, "Otomatik arabalarda, modelli arabalarda akü çok önemli bir faktör. Arabalar modelleştikçe her şey elektronikleşti. Bundan dolayı şanzımanın içinde kart dediğimiz sistemler akülerin zayıf olması nedeniyle yanıyor. Bu da büyük maliyetlere neden oluyor. Öncelik olarak araç sahiplerinin şanzıman yağına, aküye ve kullanıma dikkat etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Şanzıman yağı değişiminin ortalama 2 bin ile 6 bin TL arasında yapıldığını anlatan Ergün, "Şanzıman yağını 50-60 bin kilometrede bir değiştiriyoruz. Bunun maliyeti filtrelerle birlikte 2 bin ile 6 bin TL arasında. Yaptırmadığı takdirde şanzımana zarar veriyor ve 60-70 bin TL masrafı çıkıyor" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanzıman Ustası Uyardı: Yağ Değişimi Hayati! - Son Dakika

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