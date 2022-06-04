Sapanca'nın çınarları anılarını anlatacak

"Sosyal Değerler ve Yaşlılar Üzerine Nitel Bir Araştırma: Sapanca İlçesi Örneği" konulu BAP projesine SUBÜ Sapanca Meslek Yüksekokulu tarafından başlatıldı.

Sapanca'ya dair yaşanmış hikayelerin gün yüzüne çıkartılarak gençlerle buluşturulacağı proje Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu tarafından başlatıldı. Proje çerçevesinde ilk olarak Kurtköy sakinlerinden ve eski Belediye Başkanlarından Muammer Koç'un hayat hikayesine yolculuk yapıldı. "Sapanca'nın Çınarları" projesi boyunca, ilçenin farklı kesimlerinden yaklaşık 100 yaşlı insan ile görüşülecek.

Bir yıl sürecek projede hem görüntülü hem de yazılı olarak kayıt altına alınan görüşmeler Sapanca'nın tarihine ışık tutacak. Proje dahilinde çalışmanın sonucunda Sapanca'nın Çınarları Belgeseli, Biyografi Kitabı, Fotoğraf Sergisi, ulusal ve uluslararası nitelikte makale çalışmaları yapılması hedefleniyor. Proje hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Zengin, "Bu proje ile akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, Sapanca'ya dair yaşanmış hikayeleri, hatırlanacak anıları, gizli kalan dostlukları, ortaya konulmuş emekleri, farklı renklerdeki kültürleri, gün yüzüne çıkararak gençlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında öğrencilerimize uygulamalı bir eğitim ortamı da sunmuş olacağız. Bu ve farklı içerikteki projelerimiz ile üniversitemiz ile halkımızı buluşturacağız. Değer üretmeye, sorunların çözümüne akademik destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

1 yıl sürecek olan Projede Sapanca MYO Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Koç, Pazarlama ve Reklam Bölüm Başkanı Dr. Serpil Çiğdem, Medya İletişim Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Servet Sezgin, Öğr. Gör. Ali Koçak ve Öğr. Gör Zuhal Erol ile okul öğrencilerinden Melek Şahin, Tarık Mutlu Kahraman, Emirhan Gümüş, Rojdar Yığrap, Yusuf Emre Baba ve Niğda Sarıahmet ile dönüşümlü olarak diğer Medya İletişim Programı öğrencileri yer alacak. - SAKARYA