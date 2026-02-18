Sarayköy'de Geleneksel Ramazan Yürüyüşü - Son Dakika
Sarayköy'de Geleneksel Ramazan Yürüyüşü

18.02.2026 09:40
Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu, Ramazan ruhunu yaşatmak için yürüyüş düzenledi.

Denizli'de Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sarayköy Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ilçe merkezinde yürüyüş düzenleyerek geleneksel Ramazan kültürünü yaşattı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferi, öğrencilerin düzenlediği anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle sokaklara taşındı. "Geleneklerimizle Ramazan Ayı Ruhunu Yaşatıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. Ellerinde Ramazan ayının önemini anlatan pankartlar taşıyan öğrenciler, ilçe sokak ve caddelerinde vatandaşlarla buluştu. Geleneksel kıyafetler giyen öğrenciler, davul eşliğinde söyledikleri manilerle eski Ramazanları aratmayan görüntüler oluşturdu. Yürüyüş boyunca Sarayköy halkına bayram şekeri, imsakiye ve iftar hurması ikram edilerek Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhu yansıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, özellikle çocukların ve gençlerin geleneksel Ramazan kültürünü yaşatarak sahada aktif rol alması takdir topladı. İlçe sakinleri, geçmiş yılların Ramazan heyecanını hatırlatan bu anlamlı organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Eski Ramazanların havasını yaşattılar

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve gelenekselleştirilmesi hedeflenen "Hoş Geldin Ramazan" etkinliğinin önemine değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, yapılan çalışmanın sosyal farkındalık açısından büyük değer taşıdığını ifade etti. Akhan, "Öğrencilerimiz davulları, manileri, imsakiyeleri, bayram şekerleri ve hurmalarıyla adeta 'Ah nerede o eski Ramazanlar' havasını ilçemizde yaşattılar. Günümüzün hızlı yaşam temposu içinde geleneklerimizi unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak büyük önem taşıyor" dedi.

Ramazan ayının örf ve adetlerimizde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akhan, bu tür etkinliklerin çocuklara kültürel miras bilinci kazandırdığını belirtti. Ramazan sevincinin ve şenlik kültürünün yeni kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çeken Akhan, projede emeği geçen okul yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. - DENİZLİ

