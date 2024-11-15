Sarıçiçek Köyü'nün Yeni Maskotu: Tilkiler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sarıçiçek Köyü'nün Yeni Maskotu: Tilkiler

Geniş Video İzle

Gümüşhane'nin Sarıçiçek köyünde, tilkiler köylüler tarafından her akşam evcil hayvan gibi besleniyor.

15.11.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de tilkiler köyün maskotu oldu

Sarıçiçek Köyünde tilkiler köy halkı tarafından evcil hayvan gibi her akşam besleniyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde vatandaşlar evcil hayvan gibi her akşam evlerinin kapısına gelen tilkileri elleriyle besliyor.

Denizden 2 bin 80 metre yükseklikte bulunan ve hem yaz aylarında hem de kış aylarında Gümüşhane'nin en kalabalık köylerinden birisi olan Sarıçiçek köyünde vatandaşlar aylardır sıra dışı misafirlerini konuk ediyor.

Ustayla çırağının yaptığı köy odalarıyla kentin turizm odak noktalarından birisi olan Sarıçiçek köyünün yeni maskotu 2 tilki oldu. Bir süre önce köydeki konutlara ürkek şekilde yaklaşan tilkiyi köy sakinlerinden Pembe Şenel beslemeye başlayınca ilerleyen günlerde yanında bir tilki daha gelmeye başladı.

Gümüşhane'den tilkiler için yiyecek getirmeye başlayan Şenel'in beslediği tilkiler köyün maskotu olurken hemen her akşam bir evin kapısına giden tilkiler karınlarını doyuruyor.

Şenel'in köyde olmadığı günlerde tilkiyi besleyen Ramazan Gündüz ise o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Videoda tilkilerin korkmadan yiyecek almak için Gündüz'ün yanına kadar geldiği gözlenirken, bir süre sonra gelen ikinci tilkinin ise daha ürkek olduğu gözlendi.

Akşam saatlerinde köye gelen tilkileri beslemeye devam edeceklerini kaydeden Gündüz, kış mevsimi nedeniyle sakinleşen köye tilkiler sayesinde bir hareketlilik geldiğini ve tüm köylülerin tilkiler ve diğer hayvanlar için kapısına yiyecek bırakmaya başladığını söyledi.

Pembe Şenel'in tilkiler için kent merkezinden kedi maması başta olmak üzere birçok yiyecek getirdiğini ifade eden Gündüz, "Sarıçiçek köyünde tilkileri kedi mamasıyla bakıyoruz. Balık, et, ekmek ne varsa Gümüşhane'den getiriyor kedi gibi bakıyoruz tilkilerimize" dedi.

Sarıçiçek Köyü\'nün Yeni Maskotu: Tilkiler
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Gümüşhane, Turizm, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıçiçek Köyü'nün Yeni Maskotu: Tilkiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
07:48 Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul’a tokat attı Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
20:25 Bakan Tekin’e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı Bakan Tekin'e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı
14:50 Amerikalı şarkıcı Kesha’nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi Amerikalı şarkıcı Kesha'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi
14:34 Asgari ücret ne kadar olacak Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı
14:32 Türkiye’de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı Türkiye'de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı
14:29 Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı
14:28 Sergen Yalçın’dan Muslera’ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler Sergen Yalçın'dan Muslera'ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler
14:13 Sahilde kesik insan başı bulundu Sahilde kesik insan başı bulundu
14:12 Trakya’da petrol arayacaklar Trakya'da petrol arayacaklar
14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
14:08 Bayburt’ta dünyaca ünlü ressam Belloli’ye ait tablo ele geçirildi Bayburt'ta dünyaca ünlü ressam Belloli'ye ait tablo ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 10:51:27. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıçiçek Köyü'nün Yeni Maskotu: Tilkiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.