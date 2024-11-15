Sarıçiçek Köyü\'nün Yeni Maskotu: Tilkiler

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Gümüşhane'de tilkiler köyün maskotu oldu

Sarıçiçek Köyünde tilkiler köy halkı tarafından evcil hayvan gibi her akşam besleniyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde vatandaşlar evcil hayvan gibi her akşam evlerinin kapısına gelen tilkileri elleriyle besliyor.

Denizden 2 bin 80 metre yükseklikte bulunan ve hem yaz aylarında hem de kış aylarında Gümüşhane'nin en kalabalık köylerinden birisi olan Sarıçiçek köyünde vatandaşlar aylardır sıra dışı misafirlerini konuk ediyor.

Ustayla çırağının yaptığı köy odalarıyla kentin turizm odak noktalarından birisi olan Sarıçiçek köyünün yeni maskotu 2 tilki oldu. Bir süre önce köydeki konutlara ürkek şekilde yaklaşan tilkiyi köy sakinlerinden Pembe Şenel beslemeye başlayınca ilerleyen günlerde yanında bir tilki daha gelmeye başladı.

Gümüşhane'den tilkiler için yiyecek getirmeye başlayan Şenel'in beslediği tilkiler köyün maskotu olurken hemen her akşam bir evin kapısına giden tilkiler karınlarını doyuruyor.

Şenel'in köyde olmadığı günlerde tilkiyi besleyen Ramazan Gündüz ise o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Videoda tilkilerin korkmadan yiyecek almak için Gündüz'ün yanına kadar geldiği gözlenirken, bir süre sonra gelen ikinci tilkinin ise daha ürkek olduğu gözlendi.

Akşam saatlerinde köye gelen tilkileri beslemeye devam edeceklerini kaydeden Gündüz, kış mevsimi nedeniyle sakinleşen köye tilkiler sayesinde bir hareketlilik geldiğini ve tüm köylülerin tilkiler ve diğer hayvanlar için kapısına yiyecek bırakmaya başladığını söyledi.

Pembe Şenel'in tilkiler için kent merkezinden kedi maması başta olmak üzere birçok yiyecek getirdiğini ifade eden Gündüz, "Sarıçiçek köyünde tilkileri kedi mamasıyla bakıyoruz. Balık, et, ekmek ne varsa Gümüşhane'den getiriyor kedi gibi bakıyoruz tilkilerimize" dedi.