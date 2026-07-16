Sarıgöl\'de 15 Temmuz anma programı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında vatandaşlar protokolle birlikte meydanda buluştu. Programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, 15 Temmuz gecesini anlatan görüntüler dev ekranda izlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde anma programı düzenlendi.

Sarıgöl Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, ilçe protokolü, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Ardından birlik ve beraberlik mesajları verilirken, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı geceyi anlatan görüntüler dev ekranda katılımcılarla birlikte izlendi.

Anma programında, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet ve minnetle anılırken, kahraman gazilere de şükran duyguları ifade edildi. Program, milli birlik ve beraberlik vurgusuyla sona erdi. - MANİSA