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Sarıgöl'de Bağcılar Arasında Çoban Üzümü Keyfi - Son Dakika
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Sarıgöl'de Bağcılar Arasında Çoban Üzümü Keyfi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçileri, bağ budama işlemi yaparken ocak ayında dalından kopan ve çoban üzümü olarak bilinen üzüm salkımlarını yiyerek keyifli bir zaman geçiriyor.

Sarıgöl\'de Bağcılar Arasında Çoban Üzümü Keyfi
09.01.2024 - 10:51,  Güncelleme: 10:53
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesindeki tarım işçileri bir yandan bağ budama işlemi yaparken bir yandan da budanan bağlarda kalan ve bağcılar arasında "çoban üzümü" olarak bilinen üzüm salkımlarını ocak ayında dalından kopararak yemenin keyfini yaşıyor.

Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi Muhtarı Sezai Küçükozkan'ın üzüm bağlarını budamaya başlayan tarım işçilerinden Erdoğan Tosun, "Ocak ayındayız bağları budamaya başladık. Zaman zaman budama yaparken budakların arasında kalarak ocak ayına kadar durabilen tek küçük salkım üzüm buluyoruz ve arkadaşlarla birlikte yiyoruz. Bu mevsimde dalından üzüm yemek çok lezzetli oluyor. Biz bu üzüm salkımlarına çoban üzümü adını veririz" dedi.

Sarıgöl ve çevresinde üzüm hasadı bittikten sonra sararan yapraklar arasında oluşan küçük üzüm salkımlarına neferge veya çoban üzümü adı veriliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sarıgöl'de Bağcılar Arasında Çoban Üzümü Keyfi - Son Dakika
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