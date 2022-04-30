Sarıgöl'de emniyet kemeri uygulaması - Son Dakika

Sarıgöl'de emniyet kemeri uygulaması

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, trafik denetimine katıldı

MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından şehir içinde emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan'ın da katıldığı uygulamada sürücülere broşür dağıtılırken emniyet kemeri takmayanlar uyarıldı takanlara ise teşekkür edildi.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Hükumet Konağı önündeki kavşakta ilçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile birlikte araç sürücülerinin emniyet kemeri kontrolüne katıldı.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, araç sürücülerini emniyet kemerinin takılmasının önemli olduğunu uyaran broşürler dağıttı. Araç sürücülerine ayrıca araç içinde kullanılmak için araç parfümü dağıtan Kaymakam Arıkan, emniyet kemeri takan sürücülere de teşekkür etti.

Uygulamaya Kaymakam Arıkan'ın yanı sıra Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu ve İlçe Jandarma Komutanı İsmet Altun da eşlik etti.