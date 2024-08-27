Sarıgöl'ün çevre dostu tesisi artık MASKİ bünyesinde işletiliyor - Son Dakika
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Sarıgöl'ün çevre dostu tesisi artık MASKİ bünyesinde işletiliyor

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MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçe merkezi için inşa edilen atıksu arıtma tesisinin kesin kabulünü yaparak kendi bünyesinde işletmeye başladı. Tesiste, yıllık 1 milyon metreküpün üzerinde atıksu arıtımı yapılarak, Manisa'nın bereketli toprakları korunuyor.

27.08.2024 15:11
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Sarıgöl'ün çevre dostu tesisi artık MASKİ bünyesinde işletiliyor

MANİSA - MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçe merkezi için inşa edilen atıksu arıtma tesisinin kesin kabulünü yaparak kendi bünyesinde işletmeye başladı. Tesiste, yıllık 1 milyon metreküpün üzerinde atıksu arıtımı yapılarak, Manisa'nın bereketli toprakları korunuyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, evsel nitelikli atıksu kirliliğine karşı atıksu arıtma tesislerini işletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde inşa edilen atıksu arıtma tesisinin de kesin kabulü yapıldı. Tesiste yüklenici firmanın işletim sürecinin sona ermesi ile birlikte MASKİ yetkilileri tarafından kabul işlemleri yapılarak, atıksu arıtma tesisi kurum bünyesinde işletilmeye başlandı.

"İdaremizce işletilen tesisimiz 21'e yükseldi"

Atıksu Arıtma Daire Başkanı Onur Artan, "Tesisin devriyle birlikte İdaremizce işletilen tesis sayısı 21'e yükseldi. İleri biyolojik arıtma yapan Sarıgöl Tesisimizin bereketli Gediz ve Bakırçay ovalarındaki biyolojik çeşitliliğinin korunması için de verdiğimiz mücadeleye ciddi katkı sağlayacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte tesisin işletiminde İdaremiz bünyesindeki diğer tesisler gibi İSG ve çevre mevzuatına azami hassasiyet göstereceğiz" dedi.

Yıllık 1 milyon metreküpün üzerinde arıtım yapılacak

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı İnşaat Mühendislerinden Esra Türker, "Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisimizin kesin kabulü aşamasındayız. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün teknik personelleri ile İLBANK ve Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte eksiksiz olarak tesisimizin kesin kabulünü yapmış bulunmaktayız. Sarıgöl arıtma tesisiyle yıllık yaklaşık olarak 1 milyon metreküpün üzerinde kentsel atıksuyu arıtacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıgöl'ün çevre dostu tesisi artık MASKİ bünyesinde işletiliyor - Son Dakika

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