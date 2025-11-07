Sarıkamış Deniz Şehitleri 111. Yılında Ereğli'de Anıldı - Son Dakika
Sarıkamış Deniz Şehitleri 111. Yılında Ereğli'de Anıldı

07.11.2025 22:13
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, 7 Kasım 1914'te Rus donanması tarafından batırılan üç gemide şehit olan 221 denizci, törenle anıldı.

Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerlere kışlık giyecek, erzak ve mühimmat götürürken 7 Kasım 1914'te Rus donanması tarafından Ereğli açıklarında batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinde şehit olan 221 denizci, Karadeniz Ereğli'de düzenlenen törenle anıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından sahil bandında yaptırılan Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen törende, katılımcılar Bozhane mevkisinden anıta kadar bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı J.Albay Orhan Kaş katıldı.

Törende ayrıca Sarıkamış Kalkınma Vakfı Başkanı Oktay Yavlal, Sarıkamış Deniz Şehitleri Platformu Başkanı İrfan Koç, İstanbul-Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Gürsel İlgüz, halk ozanı Aşık Maksut Feryadi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve sivil erkan ile öğrenciler yer aldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ta yaşananların Türk milletinin tarihindeki fedakarlığın ve vatan sevgisinin en büyük örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Hacıbektaşoğlu, "Üç gemimiz 7 Kasım 1914 sabahı Rus donanması tarafından batırılmıştır. İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere Sarıkamış Cephesi'ne askeri malzeme, mühimmat ve 60 bin takım kışlık elbise taşıyan gemilerimiz yarım saat içinde batırılmış, 221 kahraman denizcimiz şehit olmuştur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta. Bugün buradaysak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" dedi.

Şehitlerin asla unutulmayacağını belirten Hacıbektaşoğlu, "Bu olaydan stratejik, taktik, siyasi ve toplumsal anlamda çıkarılacak çok önemli dersler vardır. Biz bugün bu bilinci yaşatıyor, geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç da Karadeniz Ereğli'nin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "İki elim kanda olsa her sene 7 Kasım'da buradayım. Allah sıhhat ve afiyet verdiği müddetçe bu devam edecek. Bu şehre gönül borcum var. Türkiye'de denizciyi en fazla seven şehirlerin başında Karadeniz Ereğli gelir" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'nın hikayesini anlatarak, "Bingür Sönmez hocamız bu törenlerin başlatıcısıdır. Kendisi bugün ameliyatta olduğu için aramızda olamadı. Ereğli açıklarında Rus donanması tarafından batırılan 3 geminin hikayesini bize anlattı ve biz de hemen harekete geçtik. Şehitlerimizin isimlerini mermer taşlara nakşettik. Böylece Sarıkamış ile Karadeniz Ereğli arasında özel bir bağ oluştu" değerlendirmesinde bulundu.

Posbıyık, "Biz deniz şehitlerimizi, Sarıkamışlılar kara şehitlerini anıyor. Bu birlikteliği bizden sonraki nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Törende Sarıkamış Kalkınma Vakfı Başkanı Oktay Yavlal ve Sarıkamış Deniz Şehitleri Platformu Başkanı İrfan Koç da konuşma yaptı.

Yavlal ve Koç, şehitlerin isimlerinin yaşatılması için yapılan çalışmalara değinerek, bu anmanın iki yaka arasında tarihi bir bağ oluşturduğunu belirtti.

Programın sonunda "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı anısına, protokol üyeleri tarafından Ereğli açıklarında denize çelenk bırakıldı. Katılımcılar, çelenk bırakma sırasında dua etti.

Tören, anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

