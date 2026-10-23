Sarıkamış’ın obsidyeni kadın ellerinde sanata dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sarıkamış’ın obsidyeni kadın ellerinde sanata dönüşüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıkamış’ın obsidyeni kadın ellerinde sanata dönüşüyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış’ın doğal zenginlikleri arasında yer alan obsidyen taşı, kadınların emeğiyle işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.

Sarıkamış'ın doğal zenginlikleri arasında yer alan obsidyen taşı, kadınların emeğiyle işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.

"Obsidyen Taşının Kadın Eli ile Katma Değere Dönüştürülmesi" projesi kapsamında üretim yapılan atölyeyi ziyaret eden Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Serdar Kılıç, çalışmaları yerinde inceleyerek projenin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sarıkamış Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yürütülen proje kapsamında, ilçenin önemli doğal değerlerinden biri olan obsidyen taşı işlenerek çeşitli aksesuar ve tasarım ürünlerine dönüştürülüyor. Ham haldeki obsidyenin emek ve ustalıkla işlenmesiyle ortaya çıkarılan ürünler, bölgenin doğal mirasını sanatla buluştururken yerel üretimin gelişmesine de katkı sağlıyor.

Atölyeyi gezen Kaymakam Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Serdar Kılıç, üretim aşamaları ve ortaya çıkarılan ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin mevcut durumu ve üretim kapasitesinin artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunan Aslantatar ve Kılıç, atölyedeki çalışmaların daha ileri seviyeye taşınmasının önemine dikkat çekti.

"Obsidyen, kadın emeğiyle ekonomik değere dönüşüyor"

Volkanik faaliyetler sonucu oluşan ve kendine özgü görünümüyle dikkat çeken obsidyen taşı, Sarıkamış'ın doğal zenginlikleri arasında öne çıkıyor. Proje sayesinde bu doğal kaynak, yalnızca ham madde olarak kalmayıp eğitim, el sanatları ve tasarım çalışmalarıyla ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor.

Kadın emeğini üretimle buluşturan proje, aynı zamanda mesleki eğitimin uygulamalı yönünü güçlendirmeyi ve ilçenin sahip olduğu doğal değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılmasını hedefliyor. Obsidyenin işlenerek aksesuar haline getirilmesiyle Sarıkamış'a özgü ürünlerin geliştirilmesi ve yerel üretim potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaymakam Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Sarıkamış'ın doğal mirası obsidyenin işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmalara desteklerini ifade etti. İlçeyi temsil eden obsidyen taşının tanıtılması, üretimin geliştirilmesi ve atölye çalışmalarının daha ileriye taşınması için eğitim, üretim ve sanat odaklı çalışmaların aynı azim ve kararlılıkla sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Sarıkamış'ta yürütülen proje ile doğal zenginliklerin kadın emeğiyle buluşturularak ekonomik ve sanatsal değere dönüştürülmesi, ilçenin yerel potansiyelinin ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerEkonomiSanatYerelDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
15:30
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
15:21
Beşiktaş’a Avrupa dönüşü kötü haber Yıldız futbolcu haftalarca yok
Beşiktaş'a Avrupa dönüşü kötü haber! Yıldız futbolcu haftalarca yok
14:47
Ocak 2027 zammında yüzde 8,39 senaryosu: En düşük memur maaşı 76 bin TL’yi aşabilir
Ocak 2027 zammında yüzde 8,39 senaryosu: En düşük memur maaşı 76 bin TL'yi aşabilir
14:34
Endişelendiren tablo Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Endişelendiren tablo! Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
14:27
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 15:34:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Sarıkamış’ın obsidyeni kadın ellerinde sanata dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei