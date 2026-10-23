Sarıkamış’ın obsidyeni kadın ellerinde sanata dönüşüyor

Sarıkamış'ın doğal zenginlikleri arasında yer alan obsidyen taşı, kadınların emeğiyle işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.

"Obsidyen Taşının Kadın Eli ile Katma Değere Dönüştürülmesi" projesi kapsamında üretim yapılan atölyeyi ziyaret eden Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Serdar Kılıç, çalışmaları yerinde inceleyerek projenin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sarıkamış Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yürütülen proje kapsamında, ilçenin önemli doğal değerlerinden biri olan obsidyen taşı işlenerek çeşitli aksesuar ve tasarım ürünlerine dönüştürülüyor. Ham haldeki obsidyenin emek ve ustalıkla işlenmesiyle ortaya çıkarılan ürünler, bölgenin doğal mirasını sanatla buluştururken yerel üretimin gelişmesine de katkı sağlıyor.

Atölyeyi gezen Kaymakam Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Serdar Kılıç, üretim aşamaları ve ortaya çıkarılan ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin mevcut durumu ve üretim kapasitesinin artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunan Aslantatar ve Kılıç, atölyedeki çalışmaların daha ileri seviyeye taşınmasının önemine dikkat çekti.

"Obsidyen, kadın emeğiyle ekonomik değere dönüşüyor"

Volkanik faaliyetler sonucu oluşan ve kendine özgü görünümüyle dikkat çeken obsidyen taşı, Sarıkamış'ın doğal zenginlikleri arasında öne çıkıyor. Proje sayesinde bu doğal kaynak, yalnızca ham madde olarak kalmayıp eğitim, el sanatları ve tasarım çalışmalarıyla ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor.

Kadın emeğini üretimle buluşturan proje, aynı zamanda mesleki eğitimin uygulamalı yönünü güçlendirmeyi ve ilçenin sahip olduğu doğal değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılmasını hedefliyor. Obsidyenin işlenerek aksesuar haline getirilmesiyle Sarıkamış'a özgü ürünlerin geliştirilmesi ve yerel üretim potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaymakam Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Sarıkamış'ın doğal mirası obsidyenin işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmalara desteklerini ifade etti. İlçeyi temsil eden obsidyen taşının tanıtılması, üretimin geliştirilmesi ve atölye çalışmalarının daha ileriye taşınması için eğitim, üretim ve sanat odaklı çalışmaların aynı azim ve kararlılıkla sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Sarıkamış'ta yürütülen proje ile doğal zenginliklerin kadın emeğiyle buluşturularak ekonomik ve sanatsal değere dönüştürülmesi, ilçenin yerel potansiyelinin ön plana çıkarılması hedefleniyor.