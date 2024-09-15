Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticiler Derneği Açıldı

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Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticiler Derneğinin açılışına Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, 27.Dönem Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, kayak, snowboard öğretmenleri ve davetliler katıldı.

Kayak ve Snowboard Eğiticiler Dernek Başkanı Bülent Yılmaz; "2019 yılı kasım ayında kurulan Kayak ve Snowboard Eğiticiler Derneği bugün geniş katılımla düzenlenen açılış töreni ile resmi olarak hizmete başladı. Derneğinin ilçemize ve kayak turizmine hayırlı olmasını diliyorum. Derneğimizin açılışına katılımlarından dolayı hepinize teşekkür ederim" dedi.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticiler Derneği Başkan ve yönetimi şu şekilde oluştu;

Başkan: Bülent Yılmaz ve Yönetimi: Fatih Koçak, Talip Atop, Emrah Usta, Fatih Gündüz, Samet Gök, Osman Taylan Atilla, Barış Yanardağ, Ozan Altun - KARS