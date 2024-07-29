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Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Aslantartar, vatandaşların sorun ve şikayetlerini yerinde dinliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi kaymakamı Enis Aslantatar, yatırımları yerinde görmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için köy köy dolaşıyor. Aslantatar, geldiği Şehit Halit köyünde başta menfez, gölet, köy yolu ve kilitli parke köy içi yol çalışmalarını yerinde gördü, yetkililerden bilgi aldı.

Aslantatar, yaptığı incelemelerin ardından vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla birlikte çay içip, sohbet eden Aslantatar, vatandaşların sorun ve şikayetlerini dinliyor, sorunların çözüm önerileri anlatıyor. Sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat veriyor.

Gittiği her köyde devletin yatırımlarını anlatan Aslantatar, yapılan yatırımlara başta köy muhtarları olmak üzere vatandaşlardan sahip çıkmalarını istiyor. - KARS