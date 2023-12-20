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Sarıkamış şehitleri Gölcük'te anılacak - Son Dakika
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Sarıkamış şehitleri Gölcük'te anılacak

Gölcük Belediyesi, büyük mücadelenin verildiği Sarıkamış Harekatının 109. yılı çerçevesinde "Tarihin En Soğuk Günü" konulu söyleşi düzenleyecek.

Sarıkamış şehitleri Gölcük\'te anılacak
20.12.2023 - 11:44,
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Gölcük Belediyesi, büyük mücadelenin verildiği Sarıkamış Harekatının 109. yılı çerçevesinde "Tarihin En Soğuk Günü" konulu söyleşi düzenleyecek.

Binlerce kahraman Türk askerinin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı etkinlikleri çerçevesinde Gölcük Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 22 Aralık Cuma günü saat 14.00'da, Kervansaray Kültür Yapısında "Tarihin En Soğuk Günü" konulu söyleşi düzenlenecek. Dr. Oğuz Polatel'in katılacağı söyleşide, harekatın önemi ve harekat sırasında yaşananlar hakkında katılımcılara önemli bilgiler aktarılacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde yaşanan ilk ve en büyük kara harekatı olan Sarıkamış Harekatı'nın konuşulacağı, zor şartlardaki büyük mücadelenin anlatılacağı söyleşiye vatandaşları davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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