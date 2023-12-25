 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sarıkamış Şehitleri için fener alayı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıkamış Şehitleri için fener alayı düzenlendi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Sarıkamış Şehitleri anısına düzenlenen fener alayında 300 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüldü. Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümü kutlandı. Fener alayı, Hükümet Meydanı'ndan başlayarak yaklaşık 1 kilometrelik bir yürüyüşle sona erdi.

Sarıkamış Şehitleri için fener alayı düzenlendi
25.12.2023 - 20:07,
Abone Ol

Sarıkamış Şehitleri için fener alayı düzenlendi

300 metrelik Türk bayrağı ile yürüdüler

ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Sarıkamış Şehitleri anısına fener alayı düzenlendi.

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına Şenkaya ilçesinde fener alayı gerçekleştirildi. Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesince Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde, 300 metrelik Türk bayrağı açıldı. Hükümet Meydanı'nda başlayan fener alayı, yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

Sarıkamış Şehitleri için yapılan programa, Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Belediye Başkan Vekili Mehmet Adak, Cumhuriyet Savcısı A. Faruk Gürses, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Kurt, İlçe Emniyet Amiri Hüdaverdi Görücü, Türkiye İzcilik Federasyonuna bağlı izciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler, Türkiye Şenkaya Köy ve Dernekler Federasyonu Başkanı Şenyurt Topal, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, kurum yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sarıkamış, Erzurum, Şenkaya, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıkamış Şehitleri için fener alayı düzenlendi - Son Dakika


21:17
Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu
21:01
Gazeteci Can Ataklı'ya soruşturma Gazeteci Can Ataklı'ya soruşturma
19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51
ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor

Son Dakika
21:17 Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu
21:01 Gazeteci Can Ataklı'ya soruşturma
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51 ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23 ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 21:39:22. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıkamış Şehitleri için fener alayı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement