Sarıkamış\'ta 15 Temmuz\'un 10. yıl dönümü anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen anma programı, geniş katılımla gerçekleştirildi. Gün boyunca devam eden etkinliklerde 15 Temmuz şehitleri rahmet ve minnetle anılırken, milli birlik, beraberlik ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığı bir kez daha vurgulandı.

Sarıkamış Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen programa Kaymakam Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alim Burak Çelik, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında ilçedeki camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla başladı. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, konvoy eşliğinde Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunarak tüm şehitler için dualar edildi. Program kapsamında şehit kabirlerine karanfiller bırakılırken, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlar minnet ve rahmetle yad edildi.

Anma etkinlikleri kapsamında İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde fidan dikim programı gerçekleştirildi. Kaymakam Enis Aslantatar ve protokol üyeleri tarafından dikilen fidanlarla hem 15 Temmuz şehitlerinin hatırası yaşatıldı hem de gelecek nesillere bırakılacak en anlamlı emanetlerden biri olan yeşil bir çevre için farkındalık oluşturuldu. Programda yapılan konuşmalarda, şehitlerin emaneti olan vatanın korunmasının ve milli birlik ruhunun gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kaymakam Enis Aslantatar ve beraberindeki protokol üyeleri, Sarıkamış Şehit Aileleri Derneği ile Gazi Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, onların talep ve önerilerini dinledi. Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğu vurgulanırken, fedakarlıkları dolayısıyla kendilerine teşekkür edildi. - KARS