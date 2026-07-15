Sarıkamış'ta 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıkamış'ta 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü anıldı

Sarıkamış\'ta 15 Temmuz\'un 10. yıl dönümü anıldı
15.07.2026 17:08  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen anma programı, geniş katılımla gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen anma programı, geniş katılımla gerçekleştirildi. Gün boyunca devam eden etkinliklerde 15 Temmuz şehitleri rahmet ve minnetle anılırken, milli birlik, beraberlik ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığı bir kez daha vurgulandı.

Sarıkamış Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen programa Kaymakam Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alim Burak Çelik, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında ilçedeki camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla başladı. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, konvoy eşliğinde Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunarak tüm şehitler için dualar edildi. Program kapsamında şehit kabirlerine karanfiller bırakılırken, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlar minnet ve rahmetle yad edildi.

Anma etkinlikleri kapsamında İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde fidan dikim programı gerçekleştirildi. Kaymakam Enis Aslantatar ve protokol üyeleri tarafından dikilen fidanlarla hem 15 Temmuz şehitlerinin hatırası yaşatıldı hem de gelecek nesillere bırakılacak en anlamlı emanetlerden biri olan yeşil bir çevre için farkındalık oluşturuldu. Programda yapılan konuşmalarda, şehitlerin emaneti olan vatanın korunmasının ve milli birlik ruhunun gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kaymakam Enis Aslantatar ve beraberindeki protokol üyeleri, Sarıkamış Şehit Aileleri Derneği ile Gazi Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, onların talep ve önerilerini dinledi. Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğu vurgulanırken, fedakarlıkları dolayısıyla kendilerine teşekkür edildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Demokrasi, 15 Temmuz, Sarıkamış, Politika, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıkamış'ta 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı
Şanlıurfa’da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı Şanlıurfa'da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı
TBMM Komisyonunda tansiyon yükseldi: “Adam olamamışsın“ sözleri ortalığı karıştırdı TBMM Komisyonunda tansiyon yükseldi: "Adam olamamışsın" sözleri ortalığı karıştırdı

16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:48
TBMM’de 15 Temmuz Anma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 17:23:53. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.