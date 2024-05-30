Sarıkamış'ta Boz Ayılar Cadde ve Sokaklarda Cirit Atıyor - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Boz Ayılar Cadde ve Sokaklarda Cirit Atıyor

Sarıkamış\'ta Boz Ayılar Cadde ve Sokaklarda Cirit Atıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar, vatandaşlarla iç içe yaşamaya başladı. Boz ayıların çöp konteynerinde yiyecek aramaları cep telefonuyla kaydedildi. Sarıkamış'ta her gün boz ayıları görmek mümkün. Bir boz ayının etrafı gözlemlediği, diğerinin ise çöp konteynerinde yiyecek bulduğu renkli görüntüler ortaya çıktı. Boz ayılar, ilçe çöplüğü ve merkez TOKİ lojmanlarında sık sık görülüyor ve artık vatandaşları umursamıyor. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde boz ayının konteyneri devirmesi ve vatandaşların ayılarla ilginç diyalogları yer alıyor.

30.05.2024 07:19
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Sarıkamış'ta boz ayılar cadde ve sokaklarda cirit atıyor. Boz ayıların çöp konteynerinde yiyecek aramaları cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar, vatandaşlarla iç içe yaşamaya başladı. Hemen hemen her gün ilçe merkezinde boz ayıları görmenin mümkün olduğu Sarıkamış'ta 2 ayının çöp konteynerini devirerek yiyecek araması vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi.

Bir boz ayının ayağa kalkarak etrafı gözlediği, diğerinin ise çöp konteynerinin içerisinde karnını doyurması renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Özellikle ilçe çöplüğü ve merkez TOKİ lojmanlarında sık sık görülen boz ayılar, artık vatandaşları da umursamıyor. Herksin gözleri önünde çöpleri karıştırarak yiyecek arayan boz ayılar, bazen de lojmanların giriş kapısının önüne kadar geliyor. Karınları doyuran boz ayılar ise salına salına Sarıçam ormanlarının yolunu tutuyor. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ayrıca boz ayının konteyneri devirmesi ve vatandaşların ayılarla ilginç diyalogları yer alıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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