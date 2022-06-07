Sarıkamış'ta domuz sürüsü kameraya yansıdı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta domuz sürüsü kameraya yansıdı

07.06.2022 13:40

Sarıkamış'ta domuz sürüsü kameraya yansıdıKARS Kars'ta karayoluna inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıkamış'ta domuz sürüsü kameraya yansıdı

KARS Kars'ta karayoluna inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolculuk yapan vatandaşlar, yol kenarına kadar gelen domuz sürünü cep telefonuyla görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere, araçta bulunan vatandaşların tebessüm ettiren konuşmaları da yansıdı.

Yol kenarına kadar gelen ve daha sonra vatandaşları fark eden domuz sürüsü bölgeden hızla uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Sarıkamış'ta domuz sürüsü kameraya yansıdı
Sarıkamış'ta domuz sürüsü kameraya yansıdı
Sarıkamış'ta domuz sürüsü kameraya yansıdı
Sarıkamış'ta domuz sürüsü kameraya yansıdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıkamış'ta domuz sürüsü kameraya yansıdı - Son Dakika

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