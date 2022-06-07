Yol kenarına kadar gelen ve daha sonra vatandaşları fark eden domuz sürüsü bölgeden hızla uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA

Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sarıkamış'ta domuz sürüsü kameraya yansıdı - Son Dakika

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