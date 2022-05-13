Sarıkamış'ta korku filmi gibi olay - Son Dakika

Sarıkamış'ta esrarengiz olay, beyaz giyimli bir kişinin cadde ortasında tuhaf hareketler ederek ortadan kaybolması vatandaşlar arasında şaşkınlıkla karşılandı. Korku filmi sahnelerini anımsatan görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

Sarıkamış'ta beyaz çarşafla caddeye çıkan takma saçlı birisi yaptığı hareketlerle biran da sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Caddenin ortasına çöken, daha sonra ayağa kalkarak araçların üzerine giden ve koşarak ortadan kaybolan kişi vatandaşlar tarafından anbe an cep telefonuyla kaydedildi.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen ve daha sonra sosyal medya da paylaşılan görüntülerin kime ait olduğu ise bilinmiyor. - KARS